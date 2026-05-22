Нову підземну школу відкрили на Харківщині: скільки дітей там навчатимуться
Підземну школу відкрили у Савинцях на базі місцевого ліцею. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що цей навчальний заклад – єдиний у громаді, який не був зруйнований внаслідок бойових дій.
«У Савинській громаді залишився тільки один навчальний заклад. Акумулювали всі сили і педагогічні кадри. Всі зібралися саме тут, жодна людина не втратила роботу, і педагогічний колектив налічує 55 осіб», – розповів директор Савинського ліцею Геннадій Клюєв.
Відео: Олег Синєгубов
За даними ХОВА, в безпечному просторі у змішаному форматі навчатимуться 350 учнів. Загалом укриття розраховане на понад 400 осіб.
«Простір облаштований усім необхідним для комфортного та безпечного навчання: сучасними системами водопостачання й водовідведення, вентиляцією, опаленням. Класи оснащені мультимедійним обладнанням та навчальними матеріалами. Щоб освітній процес не зупинявся навіть під час тривалих відключень світла, заклад забезпечили генератором потужністю 160 кВт», – підкреслив Синєгубов.
Крім цього, у підземній школі приділили увалу безбар’єрності – облаштували тактильне покриття, поручні, таблиці зі шрифтом Брайля та ліфти.
«Для учнів і вчителів із віддалених населених пунктів організували підвіз шкільними автобусами», – зазначив голова ХОВА.
Синєгубов додав, що наразі в регіоні вже працюють 23 підземні школи, ще 13 — будують.
Читайте також: Центр Харкова заполонили випускники: репетирують шкільний вальс (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Олег Синегубов, підземна школа, Савинцы, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Нову підземну школу відкрили на Харківщині: скільки дітей там навчатимуться», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 12:11;