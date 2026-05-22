Нову підземну школу відкрили на Харківщині: скільки дітей там навчатимуться

Суспільство 12:11   22.05.2026
Вікторія Яковенко
Нову підземну школу відкрили на Харківщині: скільки дітей там навчатимуться

Підземну школу відкрили у Савинцях на базі місцевого ліцею. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що цей навчальний заклад – єдиний у громаді, який не був зруйнований внаслідок бойових дій.

«У Савинській громаді залишився тільки один навчальний заклад. Акумулювали всі сили і педагогічні кадри. Всі зібралися саме тут, жодна людина не втратила роботу, і педагогічний колектив налічує 55 осіб», – розповів директор Савинського ліцею Геннадій Клюєв.

За даними ХОВА, в безпечному просторі у змішаному форматі навчатимуться 350 учнів. Загалом укриття розраховане на понад 400 осіб.

«Простір облаштований усім необхідним для комфортного та безпечного навчання: сучасними системами водопостачання й водовідведення, вентиляцією, опаленням. Класи оснащені мультимедійним обладнанням та навчальними матеріалами. Щоб освітній процес не зупинявся навіть під час тривалих відключень світла, заклад забезпечили генератором потужністю 160 кВт», – підкреслив Синєгубов.

Крім цього, у підземній школі приділили увалу безбар’єрності – облаштували тактильне покриття, поручні, таблиці зі шрифтом Брайля та ліфти.

«Для учнів і вчителів із віддалених населених пунктів організували підвіз шкільними автобусами», – зазначив голова ХОВА.

Синєгубов додав, що наразі в регіоні вже працюють 23 підземні школи, ще 13 — будують.

