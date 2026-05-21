Live

Мати побила малого хлопчика у Харкові – дитину забрали (відео, фото)

Події 22:26   21.05.2026
Оксана Якушко
Мати побила малого хлопчика у Харкові – дитину забрали (відео, фото)

У Харкові вилучили 6-річного хлопчика із небезпечної родини після того, як соцмережі оприлюднили відео зі побиттям дитини матір’ю, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

21 травня соцмережі поширили відео, де жінка у лісовому масиві в районі П’ятихаток нецензурно лається та б’є малого сина.

Правоохоронці встановили особу жінки. Нею виявилась 50-річна мешканка Харкова. Прокурор Київської окружної прокуратури Харкова спільно зі співробітниками ювенальної превенції, Служби у справах дітей і фахівцями міського центру соцслужб «Довіра» виїхали на місце проживання родини.

Під час перевірки встановили, що 6-річний хлопчик проживав разом із матір’ю та бабусею у жахливих санітарних умовах. Ще медики виявили у хлопчика синець на попереку.

Після обстеження житла і дитини вирішили негайно вилучити дитину з небезпечного середовища. Наразі хлопчик перебуває у медичному закладі.

Стосовно матері склали адмінпротокол за вчинення домашнього насильства повторно протягом року і винесли терміновий заборонний припис.

Читайте також: Ми навіть робили труни – мер Чугуєва, міста, яке встояло попри все

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Алея надії та Алея слави: у Харкові хочуть створити два місця пам’яті (відео)
Алея надії та Алея слави: у Харкові хочуть створити два місця пам’яті (відео)
21.05.2026, 22:45
День вишиванки в метро: харків’яни збиралися в підземці на концерт (відео)
День вишиванки в метро: харків’яни збиралися в підземці на концерт (відео)
21.05.2026, 21:51
Мати побила малого хлопчика у Харкові – дитину забрали (відео, фото)
Мати побила малого хлопчика у Харкові – дитину забрали (відео, фото)
21.05.2026, 22:26
Вибухи у Харкові ввечері 21 травня: Терехов повідомив, куди “прилетіло”
Вибухи у Харкові ввечері 21 травня: Терехов повідомив, куди “прилетіло”
21.05.2026, 21:32
Град, шквал і гроза. Прогноз погоди на 22 травня у Харкові й області
Град, шквал і гроза. Прогноз погоди на 22 травня у Харкові й області
21.05.2026, 19:40
Загиблий, двох копів ушпиталили: наслідки удару FPV-дронів по Кільцевій дорозі
Загиблий, двох копів ушпиталили: наслідки удару FPV-дронів по Кільцевій дорозі
21.05.2026, 20:32

Новини за темою:

15.05.2026
Ще одну дитину забрали з родини в Харкові: комісія застала матір п’яною
14.05.2026
12-річна дівчинка жила в Харкові без світла, води та їжі: де була мати (фото)
12.05.2026
Копи знайшли водія, який збив 6-річну дівчинку у Валках: кого підозрюють
08.05.2026
Хлопчик випав з вікна у Харкові: підозра матері, нові подробиці про сім’ю 📷
08.05.2026
Трагедія в Харкові: дитина випала з вікна, травми виявилися смертельними


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Мати побила малого хлопчика у Харкові – дитину забрали (відео, фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 22:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вилучили 6-річного хлопчика із небезпечної родини після того, як соцмережі оприлюднили відео зі побиттям дитини матір’ю, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".