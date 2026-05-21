Мати побила малого хлопчика у Харкові – дитину забрали (відео, фото)
У Харкові вилучили 6-річного хлопчика із небезпечної родини після того, як соцмережі оприлюднили відео зі побиттям дитини матір’ю, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
21 травня соцмережі поширили відео, де жінка у лісовому масиві в районі П’ятихаток нецензурно лається та б’є малого сина.
Правоохоронці встановили особу жінки. Нею виявилась 50-річна мешканка Харкова. Прокурор Київської окружної прокуратури Харкова спільно зі співробітниками ювенальної превенції, Служби у справах дітей і фахівцями міського центру соцслужб «Довіра» виїхали на місце проживання родини.
Під час перевірки встановили, що 6-річний хлопчик проживав разом із матір’ю та бабусею у жахливих санітарних умовах. Ще медики виявили у хлопчика синець на попереку.
Після обстеження житла і дитини вирішили негайно вилучити дитину з небезпечного середовища. Наразі хлопчик перебуває у медичному закладі.
Стосовно матері склали адмінпротокол за вчинення домашнього насильства повторно протягом року і винесли терміновий заборонний припис.
Теги: дитина, домашнє насильство
Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 22:26;