Мати побила малого хлопчика у Харкові – дитину забрали (відео, фото)

У Харкові вилучили 6-річного хлопчика із небезпечної родини після того, як соцмережі оприлюднили відео зі побиттям дитини матір’ю, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

21 травня соцмережі поширили відео, де жінка у лісовому масиві в районі П’ятихаток нецензурно лається та б’є малого сина.

Правоохоронці встановили особу жінки. Нею виявилась 50-річна мешканка Харкова. Прокурор Київської окружної прокуратури Харкова спільно зі співробітниками ювенальної превенції, Служби у справах дітей і фахівцями міського центру соцслужб «Довіра» виїхали на місце проживання родини.

Під час перевірки встановили, що 6-річний хлопчик проживав разом із матір’ю та бабусею у жахливих санітарних умовах. Ще медики виявили у хлопчика синець на попереку.

Після обстеження житла і дитини вирішили негайно вилучити дитину з небезпечного середовища. Наразі хлопчик перебуває у медичному закладі.

Стосовно матері склали адмінпротокол за вчинення домашнього насильства повторно протягом року і винесли терміновий заборонний припис.