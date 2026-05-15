Ще одну дитину забрали з родини в Харкові: комісія застала матір п’яною

Ще одну дитину у Харкові комісія у складі прокурорів, працівників ювенальної превенції та служби у справах дітей забрала з небезпечних умов. 13-річна дівчинка з інвалідністю мешкала у Холодногірському районі.

Сім’ю відвідали 15 травня у межах перевірки, оскільки дівчинка перебуває на обліку як дитина, яка опинилася у складних життєвих обставинах, повідомила Харківська обласна прокуратура.

“Встановлено, що дитина проживає у неналежних умовах, а мати та її знайомий перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння. З огляду на загрозу її життю та здоров’ю ухвалене рішення про негайне вилучення дитини з небезпечного середовища”, – йдеться в публікації.

Дівчинку влаштували до одного з медичних закладів Харкова, де їй надають необхідну допомогу.

Розпочато досудове розслідування за ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що прокурори спільно з ювенальними поліцейськими та співробітниками служби у справах дітей забрали 12-річну дівчинку із квартири у Холодногірському районі Харкова. Мати систематично вживає наркотики. Сама дівчинка не відвідувала навчальний заклад. У квартирі були відсутні електро-, газо-, водопостачання та продукти.