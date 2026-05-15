У Києві завершили розбір завалів багатоповерхівки: 24 загиблих, серед них діти

Події 09:38   15.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Києві завершили пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару по житловій багатоповерхівці.

Зеленський нагадав: через удар ракети практично повністю зруйнований цілий під’їзд. Наслідки удару масштабні, а людей шукали під завалами понад добу. Внаслідок атаки загинули 24 мешканці, серед них – троє дітей.

Масований обстріл Києва 14 травня

“Загалом у Києві через учорашню атаку 48 людей поранено, і з них двоє – діти. Дякую ДСНС, Нацполіції, усім, хто ліквідував наслідки цієї російської атаки та допомагав людям”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, вночі 14 травня росіяни масово обстріляли Київ. По столиці били балістичні та крилаті ракети, а також дрони. Перші вибухи в Києві почали лунати після 3-ї ночі. Дрони почали бити по багатоповерхівках та цивільній інфраструктурі. Під ранок, близько 04:20: мер Віталій Кличко написав, що в результаті прильоту обвалилися конструкції багатоповерхового будинку в Дарницькому районі – під завалами заблоковані люди. За його інформацією, внаслідок удару зруйновані 18 квартир, з-під завалів вдалося врятувати понад десяток людей.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2026 в 09:38;

