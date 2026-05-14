«У Харкові дитина залишилася біля школи, а батьків бусифікували»: реакція ОТЦК

Дії групи оповіщення у Харкові щодо чоловіка та його родини, які раніше потрапили на відео та викликали резонанс у соцмережах, прокоментували в Обласному ТЦК та СП.

В ОТЦК підтвердили, що люди у камуфляжі у кадрі є їхніми співробітниками. Подію у відомстві схарактеризували як “конфлікт між цивільними громадянами та військовослужбовцями ТЦК та СП”.

“Інцидент стався у Харкові під час оповіщення громадян військовослужбовцями одного з районних ТЦК. Керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП розпочато перевірку всіх обставин події. За цим фактом вже призначено службове розслідування. За його результатами будуть вжиті відповідні заходи”, – йдеться в публікації.



Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 14 травня харківські телеграм-канали поширили відео, підкріпивши його повідомленням: дитина залишилася сама біля школи, адже батьків бусифікували. За версією соцмереж, дівчинку батьки привезли до школи, але там її тата нібито зустріли співробітники ТЦК і затягнули до своєї автівки. За тією ж версією, мати опинилася в бусику, адже намагалася врятувати чоловіка. Що з цього правда, наразі розбираються правоохоронці. У Нацполіції Харківщини поінформували: попередньо встановили, що під час перевірки військово-облікових документів невідомі особи у військовій формі затримали чоловіка 44 років. Поруч із ним були дружина та малолітня донька. За наявною інформацією, проти чоловіка застосували сльозогінний газ. Дані про подію внесли до Єдиного обліку. Встановлюють усі обставини та осіб, які причетні до інциденту. Про нього також повідомили Харківський обласний ТЦК.

Відео: телеграм-канал «Харків 1654»