Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 55 тисяч гривень
Станом на 14 травня в Харківській області актуальні 2377 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія водія автотранспортних засобів із зарплатою 55 тисяч гривень. Маляр матиме 50 тисяч, а електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 35.
Бетоняр зароблятиме 34990 гривень, варник асфальтової маси – 30 тисяч, інженер з нормування трудових процесів – 28 тисяч, інспектор – 26100, майстер лісу – 24400, вчитель-дефектолог – 21400, птахівник – 19 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.
• Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 19:00;