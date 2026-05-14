Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 55 тисяч гривень

Станом на 14 травня в Харківській області актуальні 2377 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія водія автотранспортних засобів із зарплатою 55 тисяч гривень. Маляр матиме 50 тисяч, а електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 35.

Бетоняр зароблятиме 34990 гривень, варник асфальтової маси – 30 тисяч, інженер з нормування трудових процесів – 28 тисяч, інспектор – 26100, майстер лісу – 24400, вчитель-дефектолог – 21400, птахівник – 19 тисяч.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.