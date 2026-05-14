Сьогодні 14 травня 2026: яке свято та день в історії

14 травня в Україні – День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. У цей день 2004 року кронпринц Данії Фредерік одружився з австралійкою Мері Дональдсон. У 1995-му Білорусь почала відмовлятися від незалежності. У 1986-му очільник СРСР Горбачов виголосив телевізійну промову про аварію на ЧАЕС – вперше з моменту вибуху реактора на станції. У 1975-му “Динамо” (Київ) вперше завоював Кубок володарів кубків. У 1955-му країни східної Європи та СРСР підписали Варшавський договір. У 1948-му Давид Бен-Гуріон проголосив Декларацію незалежності Ізраїлю. У 1940-му Нідерланди капітулювали перед Німеччиною у Другій світовій війні. У 1796-му вперше у світі зробили успішне щеплення від віспи. У 1643-му королем Франції став Людовик XIV.

Свята та пам’ятні дати 14 травня

14 травня в Україні – День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Також сьогодні: День розповсюдження інформації про травми спинного мозку, Всесвітній день топіарію (фігурної стрижки дерев і кущів), День народження вазеліну, День онлайн-романтики, Міжнародний день шанування чихуахуа, День танцю маленьких каченят.

14 травня в історії

14 травня 1643 року від туберкульозу помер король Франції Людовик XIII. Трон успадкував його син Людовик XIV, якому ще не було п’яти років. Докладніше.

14 травня 1796 року британський хірург Едвард Дженнер вперше у світі зробив успішне щеплення від віспи восьмирічному хлопчику. Докладніше.

14 травня 1940 року в Другій світовій війні капітулювали Нідерланди. Докладніше.

14 травня 1948 року в Тель-Авіві Давид Бен-Гуріон (згодом перший прем’єр-міністр Держави Ізраїль) проголосив Декларацію незалежності Ізраїлю. Докладніше.

14 травня 1955 року підписали Варшавський договір, який остаточно розділив мир на два протиборчі табори, які зберігалися протягом усієї “Холодної війни” (другим табором були країни НАТО). Докладніше.

14 травня 1975 року футболісти “Динамо” (Київ) вперше здобули Кубок володарів кубків. Докладніше.

14 травня 1986 року очільник СРСР Михайло Горбачов нарешті вирішив звернутися до населення країни з інформацією про аварію на Чорнобильській АЕС. Докладніше.

14 травня 1995 року Білорусь почала відмовлятися від своєї незалежності та національної ідентичності. А також стала на шлях узурпації влади. Цього дня з ініціативи на той момент легітимного президента країни Олександра Лукашенка (обраного вперше в 1994 році) у країні провели референдум. Докладніше.

14 травня 2004 року кронпринц (а зараз уже король) Данії Фредерік одружився зі звичайною австралійкою Мері Дональдсон. З уродженкою Тасманії спадкоємець престолу познайомився під час Олімпіади в Сіднеї. Мері з дитинства захоплювалася спортом: була капітанкою жіночих команд з хокею та плавання в школі, а в коледжі грала в баскетбол. Але на Олімпійські ігри прибула не як учасниця, а як звичайна глядачка. Вона отримала диплом бакалавра з комерції та права та працювала у міжнародному рекламному агентстві в Мельбурні. Свою королівську долю Мері зустріла в пабі готелю в Сіднеї у жовтні 2000 року. Молодий чоловік представився як Фред. Звичайно, він був без корони, червоної доріжки та пажів. Тож нічим не видавав своє королівське походження.

“Кожен з них прибув зі своїми друзями. Племінник короля Іспанії, Бруно Гомес-Асебо, був сполучною ланкою між двома компаніями, але до кінця вечора Мері та Фредерік були захоплені розмовою, здавалося, що вони дивилися тільки один на одного. “Коли ми вперше зустрілися, ми потиснули один одному руки”, – згадувала вона. “Я не знала, що він принц Данії. Через пів години хтось підійшов до мене і сказав: “Ти знаєш, хто ці люди?”. Протягом наступних трьох років їх часто бачили разом як в Австралії, так і в Данії”, – писало про початок стосунків королівської пари Данії видання Hello!

Хоча про стосунки було добре відомо, королівська родина офіційно визнала їх лише у квітні 2003 року. Заяву зробила мати Фредеріка – королева Данії Маргрете II. А вже за пів року палац оголосив, що навесні буде королівське весілля. Щоб вийти заміж за принца, Мері Дональдсон довелося піти на низку поступок. Вона перейшла з пресвітеріанства в Данську народну церкву, вивчила данську мову та відмовилася від австралійського громадянства. Але, ймовірно, однією з найважчих умов шлюбу, про яку писала преса, були серйозні обмеження щодо можливих прав на опіку над дітьми в разі розлучення. Утім, за 22 роки, протягом яких ця пара одружена, жодних натяків на розлучення не було. Королівська родина Данії поки що здається абсолютно щасливою. Королева Маргрете II 14 січня 2024 року зреклася престолу на користь сина. Фредерік зараз король Данії, а Мері – королева-консорт. У пари четверо дітей: старший син, спадкоємець престолу, принц Крістіан, дочка – принцеса Ізабелла та близнюки – принц Вінсент та принцеса Йозефіна.

Церковне свято 14 травня

14 травня вшановують пам’ять мученика Ісидора. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 14 травня погода похмура погода, то урожай буде поганий.

Ясний день – до хорошого врожаю.

Якщо день холодний, таким буде й літо.

Що не можна робити 14 травня

Не можна сваритися.

Не можна думати про погане.

Краще не вирушати в цей день у дорогу.