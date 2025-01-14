Сьогодні 14 січня: яке свято та день в історії

14 січня 2024 року зреклася престолу після 52 років правління королева Данії Маргрете II. У 1919-му в Україні провели першу “люстрацію”. У 1814-му завершилася англо-данська війна, за результатами якої Данія віддала Норвегію Швеції. У 1794-му в США провели успішний кесарів розтин, після якого вижили й малюк, і породілля, оперував батько дитини.

Свята та пам’ятні дати 14 січня

14 січня – Всесвітній день логіки.

Також сьогодні: День поезії на роботі, День кесаревого розтину, День благоустрою вдома, День “Вдягніть вашого улюбленця”.

14 січня в історії

14 січня 1794 року в США провели перший успішний кесарів розтин, після якого вижили й породілля, і малюк. Докладніше.

14 січня 1814 року підписали Кільські мирні договори, які завершили англо-датську війну. Докладніше.

14 січня 1919 року в Україні провели першу “люстрацію”. Постановою Директорії УНР звільнили чиновників усіх відомств, призначених за часів гетьмана Павла Скоропадського. Їх могли повернути на посади лише за поданням начальника та рекомендаціями громадських організацій.

14 січня 1946 року Генасамблея ООН обрала УРСР членом Економічної та соціальної ради ООН.

14 січня 1972 року зійшла на престол Данії, а 14 січня 2024 року зреклася королева Маргрете II. Вона стала монархом, який найдовше правив у Данії. А після смерті англійської королеви Єлизавети II залишалася останньою жінкою-монархом у Європі, яка до того ж найбільш довго правила серед живих.

Про улюбленицю данців Маргрете періодично пишуть, що вона стала першою жінкою – королевою Данії. Однак це не так, що й зрозуміло з її монархічного імені – Маргрете II. Але Маргрете I керувала країною в далекому Середньовіччі – з 1377 по 1412 роки. І до того, і після корону Данії одягали лише чоловіки. Ще однією особливістю місцевої монархії є те, що з XV століття всі королі мають лише два варіанти імен: Фредерік або Кристіан (як правило, вони чергуються).

Батьком королеви Маргрете II був король Фредерік IX. І в нього були лише дочки. За законодавством про престолонаступництво, яке було актуальним і у XX столітті, трон мав зайняти молодший брат короля принц Кнуд. Але родина Фредеріка – і він сам, і його дружина Інгрід із дочками – мала надзвичайну популярність у країні. Заради передачі влади саме в межах цієї родини у 1947 році розпочали складний процес внесення змін до Конституції. За законом, підтримати рішення мали два склади парламенту один за одним, а згодом – ще й народ на референдумі. Процес успішно завершили у 1953 році, після чого видали новий Акт про успадкування престолу. Він дозволяв жінці успадкувати корону, якщо вона не мала братів (не важливо, старших чи молодших). За наявності дітей чоловічої статі у родині, спадкоємцями ставали вони. Утім, пів століття успішного правління Маргрете змінили й цю вимогу. У 2009 році в Данії ще раз відкоригували закон: тепер право успадкування там змінене на абсолютне первородство (тобто королем чи королевою стає старша дитина монарха, незалежно від того – це дівчинка чи хлопчик).

Маргрете II стала королевою після смерті батька – 14 січня 1972 року. Їй на той момент був 31 рік. Вона відмовилася від усіх колишніх титулів монарха, залишивши лише один – “Милістю Божою, Королева Данії”. Протягом усього правління вона була “обличчям країни”, але не брала участі у партійній політиці. Попри те, що королева має право голосу, вона ніколи не голосувала, щоб ніяк не наголошувати на своїх політичних уподобаннях. До обов’язків монарха в Данії входять: призначення уряду (після того, як він уже сформований за результатами виборів), зустрічі з послами іноземних держав, представництво країни за кордоном. Також король чи королева головує у Державній Раді, де затверджують законодавчі акти, ухвалені парламентом, і є головнокомандувачем збройних сил Данії. За наявності такого переліку обов’язків Маргрете II ще й встигала для власного задоволення працювати художником по костюмах та ілюстратором творів Джона Толкіна. Склалося у цієї видатної жінки й сімейне життя: 50 років вона прожила у шлюбі з принцом Хенріком (до його смерті у 2018 році), у неї двоє синів та вісім онуків.

За правління королеви популярність монархії в Данії зросла до небачених 80% підтримки. Про своє зречення від престолу Маргрете II повідомила під час новорічної вітальної промови наприкінці 2023 року. На той момент 83-річна королева повідомила, що вона вже не має таких сил, щоб виконувати всі королівські обов’язки. Вона зреклася рівно через 52 роки після того, як зійшла на престол – 14 січня 2024 року. Королем Данії став старший син Маргрете – Фредерік Х. Вона ж і після зречення носить титул “Її Величність Королева Маргрете”. Передбачено, що вона може бути регентом у разі недієздатності чи відсутності короля та наслідного принца Кристіана або виконувати їхні обов’язки, поки син та онук за кордоном.

Церковне свято 14 січня

14 січня – Віддання свята Богоявлення. Вшановують пам’ять преподобних отців, у Синаї та Раїфі вбитих: Ісаї, Сави, Мойсея та учня його Мойсея, Єремії, Павла, Адама, Сергія, Домна, Прокла, Іпатія, Ісаака, Макарія, Марка, Веніаміна, Євсевія, Іллі та інших з ними. А також – рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо з ранку кричать ворони, буде заметіль.

Білі хмарини на небі – до сильних морозів.

Що не можна робити 14 січня

Не можна лінуватися.

Не можна стригти волосся.