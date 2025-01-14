Сегодня 14 января: какой праздник и день в истории

14 января 2024 года отреклась от престола после 52 лет правления королева Дании Маргрете II. В 1919-м в Украине провели первую «люстрацию». В 1814-м завершилась англо-датская война, по результатам которой Дания отдала Норвегию Швеции. В 1794-м в США провели успешное кесарево сечение, после которого выжили и малыш, и роженица, оперировал отец ребенка.

Праздники и памятные даты 14 января

14 января – Всемирный день логики.

Также сегодня: День поэзии на работе, День кесарева сечения, День благоустройства дома, День «Оденьте вашего любимца».

14 января в истории

14 января 1794 года в США провели первое успешное кесарево сечение, после которого выжили и роженица, и малыш. Подробнее.

14 января 1814 года подписали Кильские мирные договоры, завершившие англо-датскую войну. Подробнее.

14 января 1919 года в Украине провели первую «люстрацию». Постановлением Директории УНР уволили чиновников всех ведомств, назначенных во времена гетмана Павла Скоропадского. Их могли вернуть на занимаемые должности только по представлению начальника и рекомендации общественных организаций.

14 января 1946 года Генассамблея ООН избрала УССР членом Экономического и социального совета ООН.

14 января 1972 года взошла на престол Дании, а 14 января 2024 года отреклась королева Маргрете II. Она стала монархом, который дольше всего правил в Дании. А после смерти английской королевы Елизаветы II оставалась последней женщиной-монархом в Европе, к тому наиболее долго правящей среди живых.

О любимице датчан Маргрете периодически пишут, что она стала первой женщиной — королевой Дании. Однако это не так, что и понятно из ее монархического имени – Маргрете II. Но Маргрете I руководила страной в далеком Средневековье – с 1377 по 1412 годы. И до того, и после корону Дании надевали только мужчины. Еще одной особенностью местной монархии является то, что с XV века у всех королей есть только два варианта имен: Фредерик или Кристиан (как правило, они чередуются).

Отцом королевы Маргрете II был король Фредерик IX. И у него были только дочери. По законодательству о престолонаследии, которое было актуальным и в ХХ веке, трон должен был занять младший брат короля принц Кнуд. Но семья Фредерика – и он сам, и его жена Ингрид с дочерьми – пользовалась необычайной популярностью в стране. Ради передачи власти именно в пределах этой семьи в 1947 году начали сложный процесс внесения изменений в Конституцию. По закону, поддержать решение должны были два состава парламента один за другим, а впоследствии – еще и народ на референдуме. Процесс успешно завершили в 1953 году, после чего издали новый Акт о наследовании престола. Он позволял женщине унаследовать корону, если у нее не было братьев (не важно, старших или младших). При наличии детей мужского пола в семье, наследниками становились они. Впрочем, полвека успешного правления Маргрете изменили и это требование. В 2009 году в Дании еще раз откорректировали закон: теперь право наследования там изменено на абсолютное первородство (т.е. королем или королевой становится старший ребенок монарха, независимо от того – это девочка или мальчик).

Маргрете II стала королевой после смерти отца – 14 января 1972 года. Ей на тот момент был 31 год. Она отказалась от всех прежних титулов монарха, оставив лишь один – «Милостью Божией, Королева Дании». На протяжении всего правления она была «лицом страны», но не участвовала в партийной политике. Несмотря на то, что королева имеет право голоса, она никогда не голосовала, чтобы никак не подчеркивать свои политические предпочтения. В обязанности монарха в Дании входят: назначение правительства (после того, как оно уже сформировано по результатам выборов), встречи с послами иностранных государств, представительство страны за границей. Также король или королева председательствует в Государственном Совете, где утверждают законодательные акты, принятые парламентом, и является главнокомандующим вооруженными силами Дании. При наличии такого перечня обязанностей Маргрете II еще и успевала для собственного удовольствия работать художником по костюмам и иллюстратором произведений Джона Толкина. Сложилась у этой выдающейся женщины и семейная жизнь: 50 лет она прожила в браке с принцем Хенриком (до его смерти в 2018 году), у нее двое сыновей и восемь внуков.

Во времена правления королевы популярность монархии в Дании возросла до невиданных 80% поддержки. О своем отречении от престола Маргрете II сообщила во время новогодней поздравительной речи в конце 2023 года. В тот момент 83-летняя королева сообщила, что у нее уже нет таких сил, чтобы выполнять все королевские обязанности. Она отреклась ровно через 52 года после того, как взошла на престол – 14 января 2024-го. Королем Дании стал старший сын Маргрете – Фредерик Х. Она же и после отречения носит титул «Ее Величество Королева Маргрете». Предусмотрено, что она может быть регентом в случае недееспособности или отсутствия короля и наследного принца Кристиана или выполнять их обязанности, пока сын и внук за границей.

Церковный праздник 14 января

14 января – Отдание праздника Богоявления. Чтут память преподобных отцов, в Синае и Раифе убитых: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергея, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и других с ними. Также 27 января – день Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Подробнее.

Народные приметы

Если утром кричат вороны, будет метель.

Белые облака на небе – к сильным морозам.

Что нельзя делать 14 января

Нельзя лениться.

Нельзя стричь волосы.