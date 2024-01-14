Сегодня 14 января: какой праздник и день в истории

14 января 1794 года в США провели успешное кесарево сечение, после которого выжили и малыш, и роженица, оперировал отец ребенка. В 1814-м завершилась англо-датская война, по результатам которой Дания отдала Норвегию Швеции. В 2023-м россияне ракетными ударами полностью обесточили Харьков и область.

Праздники и памятные даты 14 января

14 января – Всемирный день логики.

Также отмечают: День благоустройства дома, День «Оденьте вашего любимца», День кесарева сечения.

14 января в истории

14 января 1794 года в США провели первое успешное кесарево сечение, после которого выжили и роженица, и малыш.

В тот момент операция уже была известна в мире, но в большинстве своем ее проводили в надежде спасти хотя бы ребенка, когда мать была при смерти. В этом случае Джесси Беннет попытался спасти и свою жену Элизабет, и нерожденного еще ребенка. Операция была экстренной и проходила в таких условиях, что надеяться на успешное завершение было слишком амбициозно. Врач, сопровождавший домашние роды Элизабет Беннет в Вирджинии, отказался, когда она попросила его сделать кесарево сечение, чтобы спасти хотя бы ребенка. Тогда на это согласился отец – Джесси Беннет был хирургом. Процедуру проводили дома у Беннетов. Никакой стерильной среды не было – «операционный стол» создали из двух досок, которые положили на две бочки. Вместо наркоза использовали лауданум – опиумную настойку на спирту. Как ни странно, операция прошла успешно – родилась здоровая девочка. А отец, прежде чем зашить разрез, удалил жене яичники, сказав, что не готов никогда еще раз пройти через такое испытание. Элизабет поправилась. Об успешной операции Беннет сообщил миру далеко не сразу, ведь боялся, что его сочтут лжецом. Однако со временем подробности стали известны, и супруги Беннеты вошли в анналы истории акушерства. Отметим, что хотя эта история широко известна и день успешных родов Элизабет Беннет отмечают как День кесарева сечения в мире, это все же не первый случай, когда при подобной операции выжили мать и ребенок. Первый из зафиксированных произошел в Швейцарии – еще в 1500 году. Тогда тоже оперировал отец Якоб Нуфер, но он был не хирургом, а свиноводом.

14 января 1814 года подписали Кильские мирные договоры, завершившие англо-датскую войну.

Война была частью Наполеоновских войн. Дания долго пыталась сохранить нейтралитет в континентальном противостоянии. Но ее (и Норвегии, которая тогда была связана унией с Данией) стратегическое положение для морской торговли не оставило стране выбора. Чтобы предотвратить присоединение Дании к континентальной блокаде, Великобритания в 1807 году высадила на датском побережье десант. Совместно с британским флотом десантники блокировали столицу – Копенгаген, затем разграбили арсеналы и захватили почти весь датский военный флот. Дания, несмотря на это, не капитулировала. Она заключила военный союз с Францией и присоединилась к континентальной блокаде. Также в войне Данию тогда поддерживала Российская империя. На стороне Великобритании была Швеция. Следствием этой войны для Дании стала потеря Норвегии – территория этой страны, находившаяся в унии с Данией еще с 1380 года, перешла Швеции. Норвежцы такую «территориальную уступку» восприняли как личное оскорбление. Ведь отношения между Данией и Норвегией в рамках унии были равноправными. Более того – часть исконных норвежских территорий (Гренландия, Исландия и Фарерские острова) по условиям Кильского мира остались у Дании. Норвегия пыталась вернуть их еще в 1930-х, однако тщетно. В 1814-м на фоне этих событий норвежцы приняли свою конституцию и попытались вообще провозгласить независимость. Но шведский король Карл XIII смог покорить «викингов». Он согласился на унию с ними – по условиям унии, шведская корона признавала внутреннюю независимость Норвегии, ее конституцию и права на самоуправление, но при этом король для двух стран был один – шведский монарх.

14 января 1919 года в Украине провели первую «люстрацию». Постановлением Директории УНР уволили чиновников всех ведомств, назначенных во времена гетмана Павла Скоропадского. Их могли вернуть на занимаемые должности только по представлению начальника и рекомендации общественных организаций.

14 января 1946 года Генассамблея ООН избрала УССР членом Экономического и социального совета ООН.

14 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Мексикой.

14 января 2023 года Харьков и область в очередной раз были полностью обесточены российским ракетным ударом. Удары по Харьковщине армия РФ нанесла дважды за день. После второго, около 15:30, в Харькове остановились метро и наземный электротранспорт. В регионе зафиксировали два «прилета» по объекту критической инфраструктуры. Электрику восстановили ночью.

Церковный праздник 14 января

14 января – Отдание праздника Богоявления. Чтут память преподобных отцов, в Синае и Раифе убитых: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергея, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и других с ними. Также 27 января – день Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Преподобные отцы, в Синае и Раифе убитые, трудились в обителях и пещерах Синайской горы и близкой к ней пустыне Раифе (на берегу Красного моря). Они пострадали от кочевых арабских племен. Первое избиение произошло около 312 года. Погибли не менее 40 святых в Синае и 39 — в Раифе. Следующее избиение произошло спустя сто лет. Оба были описаны очевидцами, чудом избежавшими гибели.

Святая Нина была племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия. После того как ее отец Завулон ушел в отшельники, а мать вступила в диаконисы, Нину отдали на воспитание благочестивой старице. Частые рассказы этой старицы об Иверии (теперь Грузии), тогда еще языческой стране, возбудили в Нине сильное желание посетить эту страну и просветить ее жителей. Сюда она и сбежала во время гонений, устроенных императором Диоклетианом. Когда Нина поселилась в Иверии, постепенно к святой стали сходиться местные жители, ведь у нее был дар исцеления. Нина многих обратила в христианство, в том числе и самого царя Мариана, бывшего до этого язычником. При жизни святой Нины в Иверии построили первый храм – святых Апостолов. Постепенно практически вся страна приняла христианство. Также святая Нина обратила в христианство царицу Кахетии Софию. После 35-летних подвигов во имя Христа Нина скончалась 14 января 335 года. А на месте ее смерти царь Мариан соорудил храм во имя великомученика Георгия, дальнего родственника святой Нины.

Народные приметы

Если утром кричат вороны, будет метель.

Белые облака на небе – к сильным морозам.

Что нельзя делать 14 января

Нельзя лениться.

Нельзя стричь волосы.