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На Харьковщине с ночи почти всюду восстановили свет после ракетного обстрела

Общество 08:18   15.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине с ночи почти всюду восстановили свет после ракетного обстрела

На Харьковщине действуют графики аварийных отключений, сообщила пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

«Основная часть потребителей Харькова и области была заживлена до ночи (возобновление потребления началось еще с вечера). Со светом почти все, есть точечные отключения, которые устраним в ближайшее время, их совсем немного», — рассказала Марина Шевченко.

С половины второго ночи в Харьковской области действуют графики аварийных отключений.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 января 2023 в 08:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине действуют графики аварийных отключений, сообщила пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.".