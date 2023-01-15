На Харьковщине с ночи почти всюду восстановили свет после ракетного обстрела

На Харьковщине действуют графики аварийных отключений, сообщила пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

«Основная часть потребителей Харькова и области была заживлена до ночи (возобновление потребления началось еще с вечера). Со светом почти все, есть точечные отключения, которые устраним в ближайшее время, их совсем немного», — рассказала Марина Шевченко.

С половины второго ночи в Харьковской области действуют графики аварийных отключений.