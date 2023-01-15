На Харьковщине с ночи почти всюду восстановили свет после ракетного обстрела
На Харьковщине действуют графики аварийных отключений, сообщила пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.
«Основная часть потребителей Харькова и области была заживлена до ночи (возобновление потребления началось еще с вечера). Со светом почти все, есть точечные отключения, которые устраним в ближайшее время, их совсем немного», — рассказала Марина Шевченко.
С половины второго ночи в Харьковской области действуют графики аварийных отключений.
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- • Дата публикации материала: 15 января 2023 в 08:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине действуют графики аварийных отключений, сообщила пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.".