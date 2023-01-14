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Ситуация на Харьковщине сложная, энергетики возвращают свет — Укрэнерго

Происшествия 19:38   14.01.2023
Елена Нагорная
Ситуация на Харьковщине сложная, энергетики возвращают свет — Укрэнерго

По состоянию на 18:00 энергетики работали над восстановлением электроснабжения в частности в Харьковской области, которая в результате российской атаки частично обесточена. Ситуацию в регионе называют сложной.

Об этом сообщили в Украине и отметили, что сегодня враг нанес 12-й массированный ракетный удар по энергетике государства.

«Целью атаки террористов были объекты генерации и высоковольтная инфраструктура магистральных сетей по всей Украине. К сожалению, есть попадания в пяти областях: Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Харьковской. Вследствие этого существенно вырос дефицит мощности в энергосистеме», — рассказали в национальной энергетической компании.

Напомним, что после ракетного удара около 15:30 Харьковская область оказалась полностью обесточенной. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, было зафиксировано два «прилета» по объекту критической инфраструктуры на территории области. Коммунальные и энергетические службы Харькова начнут восстанавливать электро-, тепло- и водоснабжения города после окончания вражеской ракетной атаки, сообщил мэр Игорь Терехов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 19:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 18:00 энергетики работали над восстановлением электроснабжения в частности в Харьковской области, которая в результате российской атаки частично обесточена. Ситуацию в регионе называют сложной.".