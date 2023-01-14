Ситуация на Харьковщине сложная, энергетики возвращают свет — Укрэнерго
По состоянию на 18:00 энергетики работали над восстановлением электроснабжения в частности в Харьковской области, которая в результате российской атаки частично обесточена. Ситуацию в регионе называют сложной.
Об этом сообщили в Украине и отметили, что сегодня враг нанес 12-й массированный ракетный удар по энергетике государства.
«Целью атаки террористов были объекты генерации и высоковольтная инфраструктура магистральных сетей по всей Украине. К сожалению, есть попадания в пяти областях: Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Харьковской. Вследствие этого существенно вырос дефицит мощности в энергосистеме», — рассказали в национальной энергетической компании.
Напомним, что после ракетного удара около 15:30 Харьковская область оказалась полностью обесточенной. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, было зафиксировано два «прилета» по объекту критической инфраструктуры на территории области. Коммунальные и энергетические службы Харькова начнут восстанавливать электро-, тепло- и водоснабжения города после окончания вражеской ракетной атаки, сообщил мэр Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 19:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 18:00 энергетики работали над восстановлением электроснабжения в частности в Харьковской области, которая в результате российской атаки частично обесточена. Ситуацию в регионе называют сложной.".