Харьков и область полностью обесточены после ракетного удара — облэнерго

По всей Харьковской области нет электроэнергии после ракетного удара россиян около 15:30 14 января, сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

Когда может появиться электричество — пока неизвестно, отметила она.

Напомним, что вследствие ракетного удара около 15:30 в Харькове остановилось метро и наземный электротранспорт. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, было зафиксировано два «прилета» по объекту критической инфраструктуры на территории области. Коммунальные и энергетические службы Харькова начнут работу по восстановлению электро-, тепло- и водоснабжения города после окончания вражеской ракетной атаки, сообщил мэр Игорь Терехов.