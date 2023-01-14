Харьков и область полностью обесточены после ракетного удара — облэнерго
По всей Харьковской области нет электроэнергии после ракетного удара россиян около 15:30 14 января, сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.
Когда может появиться электричество — пока неизвестно, отметила она.
Напомним, что вследствие ракетного удара около 15:30 в Харькове остановилось метро и наземный электротранспорт. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, было зафиксировано два «прилета» по объекту критической инфраструктуры на территории области. Коммунальные и энергетические службы Харькова начнут работу по восстановлению электро-, тепло- и водоснабжения города после окончания вражеской ракетной атаки, сообщил мэр Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 17:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По всей Харьковской области нет электроэнергии после ракетного удара россиян около 15:30 14 января, сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.".