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Харьков и область полностью обесточены после ракетного удара — облэнерго

Общество 17:09   14.01.2023
Елена Нагорная
Харьков и область полностью обесточены после ракетного удара — облэнерго

По всей Харьковской области нет электроэнергии после ракетного удара россиян около 15:30 14 января, сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

Когда может появиться электричество — пока неизвестно, отметила она.

Напомним, что вследствие ракетного удара около 15:30 в Харькове остановилось метро и наземный электротранспорт. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, было зафиксировано два «прилета» по объекту критической инфраструктуры на территории области. Коммунальные и энергетические службы Харькова начнут работу по восстановлению электро-, тепло- и водоснабжения города после окончания вражеской ракетной атаки, сообщил мэр Игорь Терехов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 17:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По всей Харьковской области нет электроэнергии после ракетного удара россиян около 15:30 14 января, сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.".