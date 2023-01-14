Второй за день ракетный удар по Харьковщине: пропал свет, остановилось метро

Днем 14 января армия РФ снова нанесла ракетный удар по Харьковской области, уже второй раз за сутки.

В Харькове в 15:37 прогремел взрыв, после чего глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о ракетной опасности и призвал находиться в укрытиях.

Харьковчане из разных районов и жители области пишут в социальных сетях, что у них нет света. В Харьковоблэнерго обещали предоставить информацию позже.

Об остановке движения поездов сообщили в Харьковском метрополитене.

Наземный электротранспорт — троллейбусы и трамваи — в Харькове также остановлен, рассказал журналистам советник городского головы Вячеслав Хитрин.

Напомним, что около половины восьмого утра на Харьковщине также гремели взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух «прилетах» в Индустриальном районе, а глава ХОВА Олег Синегубов — еще и об ударах по Чугуевскому району. После ракетной атаки в Харькове останавливалось метро.