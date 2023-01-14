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Второй за день ракетный удар по Харьковщине: пропал свет, остановилось метро

Происшествия 15:54   14.01.2023
Елена Нагорная
Второй за день ракетный удар по Харьковщине: пропал свет, остановилось метро

Днем 14 января армия РФ снова нанесла ракетный удар по Харьковской области, уже второй раз за сутки.

В Харькове в 15:37 прогремел взрыв, после чего глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о ракетной опасности и призвал находиться в укрытиях.

Харьковчане из разных районов и жители области пишут в социальных сетях, что у них нет света. В Харьковоблэнерго обещали предоставить информацию позже.

Об остановке движения поездов сообщили в Харьковском метрополитене.

Наземный электротранспорт — троллейбусы и трамваи — в Харькове также остановлен, рассказал журналистам советник городского головы Вячеслав Хитрин.

Напомним, что около половины восьмого утра на Харьковщине также гремели взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух «прилетах» в Индустриальном районе, а глава ХОВА Олег Синегубов — еще и об ударах по Чугуевскому району. После ракетной атаки в Харькове останавливалось метро.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 15:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 14 января армия РФ снова нанесла ракетный удар по Харьковской области, уже второй раз за сутки.".