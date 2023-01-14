Другий за день ракетний удар по Харківщині: зникло світло, зупинилося метро

Вдень 14 січня армія РФ знову завдала ракетного удару по Харківській області, вже вдруге за добу.

У Харкові о 15:37 пролунав вибух, після чого голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про ракетну небезпеку і закликав перебувати в укриттях.

Харків’яни з різних районів та мешканці області пишуть у соціальних мережах, що в них немає світла. У Харківобленерго обіцяли надати інформацію пізніше.

Про зупинку руху поїздів повідомили у Харківському метрополітені.

Наземний електротранспорт – тролейбуси і трамваї – у Харкові також зупинено, розповів журналістам радник міського голови В’ячеслав Хитрін.

Нагадаємо, що о пів на восьму ранку 14 січня на Харківщині також лунали вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два «прильоти» в Індустріальному районі, а голова ХОВА Олег Синєгубов – ще й про удари по Чугуївському району. Після ракетної атаки у Харкові зупинялося метро.