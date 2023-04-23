Ракетний удар по Котлярах: на завалах знайшли кролика, який вижив (відео)

ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувало відео гасіння пожежі у приватному секторі села Котляри Безлюдівської громади, яка виникла ввечері 22 квітня внаслідок ракетного удару армії РФ.

Після того, як вогонь було ліквідовано, надзвичайники побачили на завалах кролика.

“Ой! Там кролик, живий!” — вигукують рятувальники.

На відео можна побачити масштаби завданих ворогом руйнувань.

Як раніше повідомляли в облпрокуратурі, у селі впала ракета С-300. Постраждалих немає. За даними очільника ХОВА Олега Синєгубова, зруйновані два будинки, десять домів значно пошкоджені, розбиті чотири автомобілі та гараж.