Мешканцям будинків під Харковом, розбитих С-300, нададуть тимчасове житло

Мешканцям будинків у селі Котляри Харківського району, зруйнованих внаслідок ракетного удару РФ увечері 22 квітня, нададуть тимчасове житло.

“Ми обстежили ці ділянки. Щонайменше десять будинків постраждали. Наразі будемо вирішувати питання щодо надання тимчасового помешкання для людей”, – розповів в етері телемарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, напередодні по Харківській області армія РФ завдала удару п’ятьма ракетами, двома з них – по Харкову.

“Це промислові підприємства, інша інфраструктура. Жодних цілей чи інфраструктури військової там не було”, – підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, що вибухи почали лунати близько 22:00. За даними Синєгубова, внаслідок ракетного удару по Харкову та Харківському району постраждалих немає. У Харкові зафіксовано два влучання: одна з ракет вдарила в землю, друга — розірвалася у повітрі над територією овочевої фабрики. Також ворог бив по селу Котляри Харківського району. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про «прильоти» по цивільних об’єктах у Слобідському та Основ’янському районах. Пожежа на АЗС у Новобаварському районі, що виникла під час обстрілу, попередньо, не пов’язана з ударом РФ.