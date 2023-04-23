Жильцам домов под Харьковом, разбитых С-300, предоставят временное жилье

Жильцам домов в селе Котляры Харьковского района, разрушенных вследствие ракетного удара РФ вечером 22 апреля, предоставят временное жилье.

«Мы обследовали эти участки. По меньшей мере десять частных домов пострадали. Сейчас будем решать вопрос о предоставлении временного жилья для людей», — рассказал в эфире телемарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, накануне по Харьковской области армия РФ нанесла удар пятью ракетами, двумя из них — по Харькову.

«Это промышленные предприятия, другая инфраструктура. Никаких целей или инфраструктуры военной там не было», — подчеркнул Синегубов.

Напомним, что взрывы начали греметь около 22:00. По данным Синегубова, вследствие ракетного удара по Харькову и Харьковскому району пострадавших нет. В Харькове зафиксировано два попадания: одна из ракет ударила в землю, вторая — разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Также враг бил по селу Котляры Харьковского района. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о «прилетах» по гражданским объектам в Слободском и Основянском районах. Пожар на АЗС в Новобаварском районе, возникший во время обстрела, предварительно, не связан с ударом РФ.