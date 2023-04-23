Во время ракетного удара в Новобаварском районе Харькова вспыхнула АЗС (фото)

В Новобаварском районе Харькова во время вражеского обстрела города и области ракетами С-300 около 22:00 22 апреля произошел пожар на автозаправочной станции.

Как рассказал «Суспільне Харків» спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко, на заправке «УкрГазВидобування» взорвалась цистерна с газом.

По его словам, раненых в результате взрыва и пожара нет. Точную причину взрыва специалисты еще устанавливают.

Журналисты пишут, что никаких воронок или следов взрыва ракеты в районе АЗС полицейские и работники ГСЧС не нашли. Неофициально следователи говорят, что происшествие, вероятно, не было связано с ракетным обстрелом РФ.



Фото: «Суспільне Харків»

Напомним, что взрывы начали греметь в Харькове около 22:00, сразу после объявления в регионе воздушной тревоги. Российская армия ударила ракетами С-300 по Харькову и Харьковскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано не менее пяти «прилетов» в городе и области. Одна из ракет попала в частный сектор в селе Котляры. В Новобаварском районе Харькова произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Также «прилеты» были по гражданским объектам в Слободском и Основянском районах.