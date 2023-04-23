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Під час ракетного удару в Новобаварському районі Харкова спалахнула АЗС (фото)

Події 07:59   23.04.2023
Олена Нагорна
Під час ракетного удару в Новобаварському районі Харкова спалахнула АЗС (фото) Фото: “Суспільне Харків”

У Новобаварському районі Харкова під час ворожого обстрілу міста та області ракетами С-300 близько 22:00 22 квітня сталася пожежа на автозаправній станції.

Як розповів “Суспільне Харків” речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко, на заправці “УкрГазВидобування” вибухнула цистерна з газом.

За його словами, поранених внаслідок вибуху та пожежі немає. Точну причину вибуху фахівці ще встановлюють.

Журналісти пишуть, що жодних воронок чи слідів вибуху ракети в районі АЗС поліцейські та працівники ДСНС не знайшли. Неофіційно слідчі кажуть, що подія, ймовірно, не була пов’язана із ракетним обстрілом РФ.


Фото: “Суспільне Харків”

Нагадаємо, що вибухи почали гриміти в Харкові близько 22:00, одразу після оголошення в регіоні повітряної тривоги. Російська армія вдарила ракетами С-300 по Харкову та Харківському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше п’ять «прильотів». Одна з ракет влучила у приватний сектор у селі КотляриУ Новобаварському районі Харкова сталася пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. Також “прильоти” були по цивільних об’єктах у Слобідському та Основ’янському районах.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 07:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Новобаварському районі Харкова під час ворожого обстрілу міста та області ракетами С-300 близько 22:00 22 квітня сталася пожежа на автозаправній станції.".