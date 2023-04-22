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Армія РФ вдарила ракетами С-300 по Харкову і Харківському району – Синєгубов

Події 22:38   22.04.2023
Олена Нагорна
Армія РФ вдарила ракетами С-300 по Харкову і Харківському району – Синєгубов

Увечері 22 квітня російська армія вдарила ракетами С-300 по Харкову та Харківському району, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, масштаби руйнувань та інформація щодо постраждалих уточнюється.

“Будьте обережні та не ігноруйте сигналів тривоги”, – закликав голова ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 22:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 22 квітня російська армія вдарила ракетами С-300 по Харкову та Харківському району, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".