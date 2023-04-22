Армія РФ вдарила ракетами С-300 по Харкову і Харківському району – Синєгубов
Увечері 22 квітня російська армія вдарила ракетами С-300 по Харкову та Харківському району, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За словами Синєгубова, масштаби руйнувань та інформація щодо постраждалих уточнюється.
“Будьте обережні та не ігноруйте сигналів тривоги”, – закликав голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 22:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 22 квітня російська армія вдарила ракетами С-300 по Харкову та Харківському району, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".