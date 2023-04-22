Армия РФ ударила ракетами С-300 по Харькову и Харьковскому району — Синегубов

Вечером 22 апреля российская армия ударила ракетами С-300 по Харькову и Харьковскому району, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По словам Синегубова, масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

«Будьте осторожны и не игнорируйте сигналов тревоги», — призвал глава ХОВА.