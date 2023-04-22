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Армия РФ ударила ракетами С-300 по Харькову и Харьковскому району — Синегубов

Происшествия 22:38   22.04.2023
Елена Нагорная
Армия РФ ударила ракетами С-300 по Харькову и Харьковскому району — Синегубов

Вечером 22 апреля российская армия ударила ракетами С-300 по Харькову и Харьковскому району, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По словам Синегубова, масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

«Будьте осторожны и не игнорируйте сигналов тревоги», — призвал глава ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 22:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 22 апреля российская армия ударила ракетами С-300 по Харькову и Харьковскому району, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".