Ракетный удар по Котлярам: ГСЧСники нашли на завалах выжившего кролика (видео)

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовало видео тушения пожара в частном секторе села Котляры Безлюдовской громады, возникшего вечером 22 апреля в результате ракетного удара армии РФ.

После того как огонь был ликвидирован, чрезвычайники обнаружили на завалах кролика.

«Ой! Там кролик, живой!» — восклицают спасатели.

На видео можно увидеть масштабы нанесенных врагом разрушений.

Как ранее сообщали в облпрокуратуре, в селе упала одна ракета С-300. Пострадавших нет. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, разрушены два дома, десять домов значительно повреждены, разбиты четыре автомобиля и гараж.