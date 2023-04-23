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Ракетный удар по Котлярам: ГСЧСники нашли на завалах выжившего кролика (видео)

Происшествия 15:49   23.04.2023
Елена Нагорная
Ракетный удар по Котлярам: ГСЧСники нашли на завалах выжившего кролика (видео) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовало видео тушения пожара в частном секторе села Котляры Безлюдовской громады, возникшего вечером 22 апреля в результате ракетного удара армии РФ.

После того как огонь был ликвидирован, чрезвычайники обнаружили на завалах кролика.

«Ой! Там кролик, живой!» — восклицают спасатели.

На видео можно увидеть масштабы нанесенных врагом разрушений.

Как ранее сообщали в облпрокуратуре, в селе упала одна ракета С-300. Пострадавших нет. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, разрушены два дома, десять домов значительно повреждены, разбиты четыре автомобиля и гараж.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 15:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовало видео тушения пожара в частном секторе села Котляры Безлюдовской громады, возникшего вечером 22 апреля в результате ракетного удара армии РФ.".