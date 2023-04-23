Ракетный удар по Котлярам: ГСЧСники нашли на завалах выжившего кролика (видео)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовало видео тушения пожара в частном секторе села Котляры Безлюдовской громады, возникшего вечером 22 апреля в результате ракетного удара армии РФ.
После того как огонь был ликвидирован, чрезвычайники обнаружили на завалах кролика.
«Ой! Там кролик, живой!» — восклицают спасатели.
На видео можно увидеть масштабы нанесенных врагом разрушений.
Как ранее сообщали в облпрокуратуре, в селе упала одна ракета С-300. Пострадавших нет. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, разрушены два дома, десять домов значительно повреждены, разбиты четыре автомобиля и гараж.
Читайте также: Жильцам домов под Харьковом, разбитых С-300, предоставят временное жилье
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ракетный удар по Котлярам: ГСЧСники нашли на завалах выжившего кролика (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 15:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовало видео тушения пожара в частном секторе села Котляры Безлюдовской громады, возникшего вечером 22 апреля в результате ракетного удара армии РФ.".