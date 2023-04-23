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Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову и Котлярам (фото)

Происшествия 11:36   23.04.2023
Елена Нагорная
Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову и Котлярам (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

Около 22:10 22 апреля российская армия ударила ракетами С-300 с территории Белгородской области, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

В Основянском районе Харькова в результате обстрела разрушениям подверглись теплицы и цеха фабрики, а в селе Котляры Безлюдовской громады одна из вражеских ракет попала в частный сектор — поврежден ряд жилых домов и гражданские авто.

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Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 11:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:10 22 апреля российская армия ударила ракетами С-300 с территории Белгородской области, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.".