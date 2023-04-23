Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову и Котлярам (фото)

Около 22:10 22 апреля российская армия ударила ракетами С-300 с территории Белгородской области, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

В Основянском районе Харькова в результате обстрела разрушениям подверглись теплицы и цеха фабрики, а в селе Котляры Безлюдовской громады одна из вражеских ракет попала в частный сектор — поврежден ряд жилых домов и гражданские авто.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура