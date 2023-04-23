Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харкову та Котлярах (фото)

Близько 22:10 22 квітня російська армія вдарила ракетами С-300 з території Бєлгородської області, повідомили в Харківській облпрокуратурі.

В Основ’янському районі Харкова внаслідок обстрілу руйнувань зазнали теплиці та цехи фабрики, а в селі Котляри Безлюдівської громади одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор – пошкоджено низку житлових будинків та цивільні авто.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура