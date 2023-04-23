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Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харкову та Котлярах (фото)

Події 11:36   23.04.2023
Олена Нагорна
Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харкову та Котлярах (фото)

Близько 22:10 22 квітня російська армія вдарила ракетами С-300 з території Бєлгородської області, повідомили в Харківській облпрокуратурі.

В Основ’янському районі Харкова внаслідок обстрілу руйнувань зазнали теплиці та цехи фабрики, а в селі Котляри Безлюдівської громади одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор – пошкоджено низку житлових будинків та цивільні авто.

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Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 11:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:10 22 квітня російська армія вдарила ракетами С-300 з території Бєлгородської області, повідомили в Харківській облпрокуратурі.".