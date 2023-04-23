Синєгубов: про два “прильоти” по Харкову і руйнування в Котлярах (фото)

Внаслідок ракетного удару по Харківській області ввечері 22 квітня постраждалих немає. У Харкові зафіксовано два влучення: одна з ракет вдарила в землю, друга – розірвалася в повітрі над територією овочевої фабрики. Третій “приліт” був у селі Котляри Харківського району.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, на території овочевої фабрики у Харкові пошкоджено теплиці та робочі цехи.

Внаслідок ракетного удару по селу Котляри зруйновано два приватні будинки, пошкоджено десять домів, гараж та чотири автомобілі. Сталися пожежі.



Фото: Олег Синєгубов

У результаті обстрілів регіону з іншого озброєння протягом доби постраждалих чи масштабних руйнувань немає, повідомив Синєгубов.

“На лінії зіткнення захисники Харківщини надійно утримують свої позиції та дають відсіч усім спробам окупантів покращити своє тактичне положення”, – додав голова ХОВА.

Нагадаємо, що вибухи почали гриміти в Харкові близько 22:00, одразу після оголошення в регіоні повітряної тривоги. Російська армія вдарила ракетами С-300 по Харкову та Харківському району, повідомив Синєгубов. Одна з ракет влучила у приватний сектор у селі Котляри. Також «прильоти» були по цивільних об’єктах у Слобідському та Основ’янському районах. Пожежа на АЗС у Новобаварському районі, що виникла під час обстрілу, попередньо, не пов’язана з ударом РФ.