Терехов: у Новобаварському районі – пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури
У Новобаварському районі Харкова внаслідок ракетного удару армії РФ почалася пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, повідомляє міський голова Ігор Терехов.
“ДСНС працює на місці. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – пише Терехов.
Нагадаємо, що вибухи почали гриміти в Харкові близько 22:00, одразу після оголошення в регіоні повітряної тривоги. Російська армія вдарила ракетами С-300 по Харкову та Харківському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 22:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Новобаварському районі Харкова внаслідок ракетного удару армії РФ почалася пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, повідомляє міський голова Ігор Терехов.".