Терехов: у Новобаварському районі – пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури

У Новобаварському районі Харкова внаслідок ракетного удару армії РФ почалася пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, повідомляє міський голова Ігор Терехов.

“ДСНС працює на місці. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – пише Терехов.

Нагадаємо, що вибухи почали гриміти в Харкові близько 22:00, одразу після оголошення в регіоні повітряної тривоги. Російська армія вдарила ракетами С-300 по Харкову та Харківському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.