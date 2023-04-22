У Харкові лунають вибухи: Терехов пише, що місто під обстрілом

Увечері 22 квітня у Харкові пролунало декілька вибухів.

Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 22:02, після чого спостерігачі почали повідомляти про запуски ворожих ракет.

Мер Ігор Терехов пише у Telegram, що Харків під обстрілом.

«Увага! Жителі Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!» – закликає голова ХОВА Олег Синєгубов.

За інформацією начальника Харківського військового гарнізону бригадного генерала Сергія Мельника, ворог веде обстріл ракетами С-300 з Бєлгородської області.

У ГУ Нацполіції в Харківській області закликають повідомляти про всі “прильоти” на лінію “102”.