У Харкові лунають вибухи: Терехов пише, що місто під обстрілом
Увечері 22 квітня у Харкові пролунало декілька вибухів.
Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 22:02, після чого спостерігачі почали повідомляти про запуски ворожих ракет.
Мер Ігор Терехов пише у Telegram, що Харків під обстрілом.
«Увага! Жителі Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!» – закликає голова ХОВА Олег Синєгубов.
За інформацією начальника Харківського військового гарнізону бригадного генерала Сергія Мельника, ворог веде обстріл ракетами С-300 з Бєлгородської області.
У ГУ Нацполіції в Харківській області закликають повідомляти про всі “прильоти” на лінію “102”.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 22:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 22 квітня у Харкові пролунало декілька вибухів.".