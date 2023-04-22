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7 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ протягом доби – Генштаб

Суспільство 18:50   22.04.2023
Виктория Яковенко
7 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ протягом доби – Генштаб

Райони щонайменше 7 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли Тимофіївку.

На Куп’янському напрямку з артилерії противник обстріляв населені пункти Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 18:50;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 7 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".