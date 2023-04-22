7 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ протягом доби – Генштаб
Райони щонайменше 7 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли Тимофіївку.
На Куп’янському напрямку з артилерії противник обстріляв населені пункти Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 18:50;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 7 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".