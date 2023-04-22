7 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ протягом доби – Генштаб

Райони щонайменше 7 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли Тимофіївку.

На Куп’янському напрямку з артилерії противник обстріляв населені пункти Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове.