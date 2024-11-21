18 разів ворог атакував на Куп’янському та Харківському напрямках – Генштаб

На Харківському напрямку противник шість разів штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська, бої продовжуються, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку окупанти 12 разів атакували Сили оборони в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. П’ять боїв тривають.