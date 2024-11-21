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18 разів ворог атакував на Куп’янському та Харківському напрямках – Генштаб

Суспільство 16:50   21.11.2024
Вікторія Яковенко
18 разів ворог атакував на Куп’янському та Харківському напрямках – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку противник шість разів штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська, бої продовжуються, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку окупанти 12 разів атакували Сили оборони в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. П’ять боїв тривають.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку противник шість разів штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська, бої продовжуються, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".