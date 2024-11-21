“Я оглух, чотири ребра зламані”. Евакуйовані жителі про ситуацію на Куп’янщині

За інформацією ХОВА, після посилення заходів евакуації на Куп’янщині – із громади виїхали майже п’ять із половиною тисяч людей, близько 300 із них – діти.

Залишатися в населених пунктах громади стає дедалі небезпечніше. Деякі евакуйовані діляться, що залишати нажите не хотіли до останнього. Проте виїхати змусили саме постійні обстріли.

“Там “прильоти”. Я оглух – десь поруч був “приліт”. Чотири ребра зламано. Я не хотів їхати – шкода будинок, я все ж таки наживав все. Але довелося”, – розповів евакуйований Артур Семенов.

Спочатку всіх евакуйованих доставляють до транзитного центру в Харкові – там люди можуть отримати психологічну, соціальну, юридичну підтримку, а також – гаряче харчування, речі, засоби гігієни. Крім цього, міжнародні фонди виділяють для вимушених переселенців грошову допомогу та, за потреби, тимчасове житло.

“Щодня до логістичного центру в Харкові прибуває 100-150 людей. Цілодобово працюємо з усіма профільними службами та благодійниками задля ефективної евакуації цивільного населення. Значна частина евакуйованих – маломобільні та люди похилого віку. Активно співпрацюємо з міжнародними партнерами задля створення комфортних та сприятливих умов проживання для них в місцях компактного розташування”, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Наразі на лівому березі Куп’янського району досі залишаються близько двох тисяч людей. Йдеться про мешканців Курилівської, Петропавлівської та Куп’янської громади.