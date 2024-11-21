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Українські бійці контратакують біля Глибокого, Липців і на Куп’янщині – ISW

Україна 07:26   21.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Українські бійці контратакують біля Глибокого, Липців і на Куп’янщині – ISW

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ напередодні почали контратакувати на півночі Харківщини.

Російські блогери заявили, що окупанти намагаються відбивати штурми українських військових біля Липців, тим часом у районі Глибокого ЗСУ розпочали механізований штурм розміром у роту.

І хоча російські джерела зазначили, що українські бійці контрнаступали і на північному сході від Куп’янська, росіяни також змогли просунутися на цьому напрямку.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 19 листопада, показують, що російські війська нещодавно просунулися в західну Глушківку (південніше на схід від Куп’янська). Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північний захід і південний захід від Кругляківки (південніше на схід від Куп’янська) але ISW не знайшло підтвердження цих тверджень”, – відзначили аналітики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 07:26;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ напередодні почали контратакувати на півночі Харківщини.".