Украинские бойцы контратакуют в районе Глубокого, Липцев и на Купянщине – ISW
По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ накануне начали контратаковать на севере Харьковщины.
Российские блогеры заявили, что оккупанты пытаются отбивать штурмы украинских военных около Липцев, тем временем в районе Глубокого ВСУ начали механизированный штурм размером в роту.
И хотя российские источники отметили, что украинские бойцы контрнаступали и на северо-востоке от Купянска, россияне также смогли продвинуться на этом направлении.
«Геолокационные кадры, опубликованные 19 ноября, показывают, что русские войска недавно продвинулись в западную Глушковку (юго-восточнее Купянска). Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северо-западу и юго-западу от Кругляковки (юго-восточнее Купянска), но ISW не нашло подтверждения этих утверждений», – отметили аналитики.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, купянск, наступ, наступление, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 07:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ накануне начали контратаковать на севере Харьковщины.".