Украинские бойцы контратакуют в районе Глубокого, Липцев и на Купянщине – ISW

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ накануне начали контратаковать на севере Харьковщины.

Российские блогеры заявили, что оккупанты пытаются отбивать штурмы украинских военных около Липцев, тем временем в районе Глубокого ВСУ начали механизированный штурм размером в роту.

И хотя российские источники отметили, что украинские бойцы контрнаступали и на северо-востоке от Купянска, россияне также смогли продвинуться на этом направлении.

«Геолокационные кадры, опубликованные 19 ноября, показывают, что русские войска недавно продвинулись в западную Глушковку (юго-восточнее Купянска). Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северо-западу и юго-западу от Кругляковки (юго-восточнее Купянска), но ISW не нашло подтверждения этих утверждений», – отметили аналитики.