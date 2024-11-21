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Украинские бойцы контратакуют в районе Глубокого, Липцев и на Купянщине – ISW

Украина 07:26   21.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Украинские бойцы контратакуют в районе Глубокого, Липцев и на Купянщине – ISW

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ накануне начали контратаковать на севере Харьковщины.

Российские блогеры заявили, что оккупанты пытаются отбивать штурмы украинских военных около Липцев, тем временем в районе Глубокого ВСУ начали механизированный штурм размером в роту.

И хотя российские источники отметили, что украинские бойцы контрнаступали и на северо-востоке от Купянска,  россияне также смогли продвинуться на этом направлении.

«Геолокационные кадры, опубликованные 19 ноября, показывают, что русские войска недавно продвинулись в западную Глушковку (юго-восточнее Купянска). Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северо-западу и юго-западу от Кругляковки (юго-восточнее Купянска), но ISW не нашло подтверждения этих утверждений», – отметили аналитики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 07:26;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ накануне начали контратаковать на севере Харьковщины.".