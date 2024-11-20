Двое раненых на Харьковщине – россияне ударили РСЗО и дронами
Фото: ukrinform.ua
Россияне обстреляли Купянск-Узловой и Высокий, сообщила Харьковская областная прокуратура.
20 ноября в 11:40 оккупанты обстреляли поселок Купянск-Узловой. 64-летний мужчина ранен.
Около 15:00 они атаковали беспилотником поселок Высокий Харьковского района. 63-летняя женщина ранена.
Также около 15:00 под вражеским артиллерийским ударом было село Борщевая Харьковского района.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Высокий, дрон, Купянск-Узловой, поранені, рсзо, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 19:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли Купянск-Узловой и Высокий, сообщила Харьковская областная прокуратура.".