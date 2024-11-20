Live
  • Ср 20.11.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.33
  • EUR 43.69

Двое раненых на Харьковщине – россияне ударили РСЗО и дронами

Происшествия 19:08   20.11.2024
Оксана Якушко
Двое раненых на Харьковщине – россияне ударили РСЗО и дронами Фото: ukrinform.ua

Россияне обстреляли Купянск-Узловой и Высокий, сообщила Харьковская областная прокуратура.

20 ноября в 11:40 оккупанты обстреляли поселок Купянск-Узловой. 64-летний мужчина ранен.

Около 15:00 они атаковали беспилотником поселок Высокий Харьковского района. 63-летняя женщина ранена.

Также около 15:00 под вражеским артиллерийским ударом было село Борщевая Харьковского района.

Читайте также: Обстрелы стали еще хаотичнее, за день двое раненых. Канашевич о Купянске

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«В ТЦК служат исключительно здоровые люди — это неправда» — Харьковский ОТЦК
«В ТЦК служат исключительно здоровые люди — это неправда» — Харьковский ОТЦК
20.11.2024, 14:25
Слухи про Астрахань и удар РС-26: в СНБО заявили, что у РФ есть разные ракеты
Слухи про Астрахань и удар РС-26: в СНБО заявили, что у РФ есть разные ракеты
20.11.2024, 13:02
На Харьковщине восстановили мост, который подорвали россияне (фото)
На Харьковщине восстановили мост, который подорвали россияне (фото)
20.11.2024, 11:39
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
20.11.2024, 11:52
Украина ударила дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow по РФ – СМИ
Украина ударила дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow по РФ – СМИ
20.11.2024, 18:28
Дождь и сильный ветер. Какой будет погода 21 ноября в Харькове и области
Дождь и сильный ветер. Какой будет погода 21 ноября в Харькове и области
20.11.2024, 20:13

Новости по теме:

19:54
Взрыв, который слышали в Харькове: ракета прилетела в Высокий, ранена женщина
20:26
За границу — за $1,5 и 4,5 тыс. В Харькове будут судить помощника уклонистов
08:38
В трех поселках под Харьковом в 9 утра до вечера отключат свет. Адреса
20:33
В трех поселках под Харьковом в понедельник полдня не будет света. Адреса
21:45
Из-за ДТП под Харьковом между Daewoo Lanos и скутером двое травмированных

Вы читали новость: «Двое раненых на Харьковщине – россияне ударили РСЗО и дронами»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 19:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли Купянск-Узловой и Высокий, сообщила Харьковская областная прокуратура.".