Обстрелы стали еще хаотичнее, за день двое раненых. Канашевич о Купянске
В течение дня враг продолжал обстреливать Купянск, сообщил в эфире нацмарафона начальник местной РВА Андрей Канашевич.
Вначале ВС РФ ударили по городу около 12:00 – вследствие обстрела ранен мужчина. Еще раз по Купянску «прилетело» примерно через час – в 13:00, сказал Канашевич.
«Также был ранен мужчина. Им оказывается сейчас помощь. То есть, информации о втором мужчине нет, а о первом – там тяжелое ранение с ампутацией», – уточнил начальник РВА.
Канашевич акцентировал: несмотря на постоянные обстрелы, количество желающих выехать из громады не меняется – эвакуируются по 20-30 людей в день.
«Хочу сказать, что эти обстрелы начали носить еще больший хаотический характер, как вчера так и сегодня – то есть это не обстрелы по потенциально важным объектам, условно говоря, где могут размещаться военные, а это просто обстрел по улицам по площади, где находятся магазинчики маленькие. Это исключительно террористические действия, просто запугивание населения», – сказал Канашевич.
Читайте также: Прорыв РФ в Купянск поставил многих в тупик — Коваленко о новых угрозах
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: канашевич, купянск, Купянщина, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Обстрелы стали еще хаотичнее, за день двое раненых. Канашевич о Купянске»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 16:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение дня враг продолжал обстреливать Купянск, сообщил в эфире нацмарафона начальник местной РВА Андрей Канашевич.".