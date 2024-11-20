Обстрелы стали еще хаотичнее, за день двое раненых. Канашевич о Купянске

В течение дня враг продолжал обстреливать Купянск, сообщил в эфире нацмарафона начальник местной РВА Андрей Канашевич.

Вначале ВС РФ ударили по городу около 12:00 – вследствие обстрела ранен мужчина. Еще раз по Купянску «прилетело» примерно через час – в 13:00, сказал Канашевич.

«Также был ранен мужчина. Им оказывается сейчас помощь. То есть, информации о втором мужчине нет, а о первом – там тяжелое ранение с ампутацией», – уточнил начальник РВА.

Канашевич акцентировал: несмотря на постоянные обстрелы, количество желающих выехать из громады не меняется – эвакуируются по 20-30 людей в день.

«Хочу сказать, что эти обстрелы начали носить еще больший хаотический характер, как вчера так и сегодня – то есть это не обстрелы по потенциально важным объектам, условно говоря, где могут размещаться военные, а это просто обстрел по улицам по площади, где находятся магазинчики маленькие. Это исключительно террористические действия, просто запугивание населения», – сказал Канашевич.