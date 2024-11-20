Обстріли стали хаотичнішими, за день двоє поранених. Канашевич про Куп’янськ
Упродовж дня ворог продовжував обстрілювати Куп’янськ, повідомив в етері нацмарафону начальник місцевої РВА Андрій Канашевич.
Спочатку ЗС РФ вдарили по місту близько 12:00 – внаслідок обстрілу поранений чоловік. Ще раз по Куп’янську “прилетіло” приблизно за годину – о 13:00, розповів Канашевич.
“Також був поранений чоловік. Їм надається зараз допомога. Тобто інформації про другого чоловіка немає, а про першого – там тяжке поранення з ампутацією”, – уточнив начальник РВА.
Канашевич наголосив: попри постійні обстріли, кількість охочих виїхати з громади не змінюється – евакуюються по 20-30 людей на день.
“Хочу сказати, що ті обстріли, почали носити ще більший хаотичний характер, як вчора, так і сьогодні – тобто це не обстріли по потенційно важливих обʼєктах, умовно кажучи, де можуть розміщуватися військові, а це просто обстріл по вулицях, по площі, де знаходяться магазинчики маленькі. Це – виключно терористичні діяння, просто залякування населення“, – сказав Канашевич.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: евакуація, канашевич, куп'янск, Купянщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 16:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Упродовж дня ворог продовжував обстрілювати Куп’янськ, повідомив в етері нацмарафону начальник місцевої РВА Андрій Канашевич.".