Прорив РФ у Куп’янськ поставив багатьох у глухий кут – Коваленко про загрози

Після того, як СОУ нейтралізували закріплення росіян у Куп’янську на Харківщині минулого тижня, загроза вторгнення окупантів тут досі залишається, вважає військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Станом на сьогодні єдина дорога від Лиману Першого на північній околиці Куп’янська є найбільш загрозливою та проблематичною. Звісно, вирішення цієї проблематики має свої сценарії, але чи вони будуть взяті до уваги, впевнений, що так. Але сам прорив, який мав місце на минулому тижні, ну якщо чесно, взагалі багатьох поставив в такий собі глухий кут», – сказав Коваленко на Oboz.ua.

Через Колісниківку окупанти намагаються реалізувати напрямок на Куп’янськ, а через Кругляківку будуть намагатися прорватися до Борової. Але є нюанс, зазначає експерт.

«Річ у тім, що російські війська в районі Борової розширили зону контролю біля Першотравневого. І тут є дуже неприємний момент. От біля Першотравневого вони вже розширили зону контролю. І в перспективі будуть мати можливість виходу з Першотравневого та Копанки одночасно в напрямок на Борову по трасі, основній дорозі. Тобто їм не треба буде там якось «заморочуватися» на якісь декілька напрямків», – сказав Коваленко.

За його даними, наразі відстань від лінії боєзіткнення в Першотравневому до Борової складає 13,5 км.

«Отже, виникає у мене, як і завжди, питання, а чи готові станом на зараз по цій дорозі відповідні загородження, відповідне мінування, щоб ці 13,5 кілометра для росіян перетворились в пекло», – підкреслив експерт.

Відео: Oboz.ua