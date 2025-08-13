Прорив РФ до Добропілля мав стати суїцидом, а став успіхом – Коваленко

Чому росіянам удалося прорватися до Добропілля, пояснив Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».

Ситуація біля Покровська справді дуже складна. І росіяни намагалися останнім часом сформувати три основні напрями для удару по Покровську, зазначає Коваленко. Коли окупанти розпочали свій вихід на Родинське та Червоний Лиман, військовий експерт уже тоді звернув увагу, що на цьому напрямі щось не в порядку з українською обороною.

«Тому, що росіяни обрали найбільш суїцидальний вихід на Покровськ. Там є така локація, як ставки Маркова. Це досить вузький прохід між двома ставками, поряд чотири великих терикони. Це максимально незручна локація для здійснення виходу на населений пункт. Як у 300 спартанців, коли вони там тримали цей вузький прохід і стали героями, стримуючи величезну армію. Це така ж саме історія, вузький прохід, і росіяни вийшли на Красний Лиман та Родинське. Ще тоді я поставив собі питання, що там відбувається. Там щось йде, м’яко кажучи, не за логікою та раціональністю, там щось йде не за планом. І зараз ми бачимо, що росіяни пройшли вглиб на понад 10 кілометрів, до Маріївки та Нововодяного. Нас зараз заспокоюють, що, мовляв, це якісь невеликі групи, але невеликі групи вийшли на відстань понад 10 кілометрів. Де розвідка, де спостереження? Тобто я взагалі не розумію, а як комунікація відбувалась між підрозділами на рівні відділення, роти, батальйону? Повний провал системи управління на цій ділянці, який спостерігається вже, вибачте, не перший раз, тому що пройти ставки Маркова – це також вже, м’яко кажучи, для росіян повинна бути місія самогубців», — пояснює Коваленко.

Військово-політичний оглядач сподівається, що цю ситуацію виправлять, оскільки зараз територія, де знаходяться росіяни, є витягнутою кишкою, апендиксом, завширшки в зоні контролю у 1,5 кілометра.

«Це можна перерізати. Якщо це не буде перерізано, росіяни найближчим часом дійсно будуть мати можливість розширити зони контролю, закріпити свої фланги та відкрити два нових напрямки – Добропільський та Дружківський», — прогнозує військовий експерт.