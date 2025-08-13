Прорыв РФ к Доброполью должен был стать суицидом, а стал успехом – Коваленко

Почему россиянам удалось прорваться к Доброполью, пояснил Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

Ситуация возле Покровска действительно очень сложная. И россияне пытались в последнее время сформировать три основных направления для удара по Покровску, отмечает Коваленко. Когда оккупанты начали свой выход на Родинское и Красный Лиман, военный эксперт уже тогда обратил внимание, что на этом направлении что-то не в порядке с украинской обороной.

«Потому что россияне избрали самый суицидальный выход на Покровск. Там есть такая локация, как пруды Маркова. Это довольно узкий проход между двумя прудами, рядом четыре больших террикона. Максимально неудобная локация для выхода на населенный пункт. Как у 300 спартанцев, когда они держали узкий проход и стали героями, сдерживая огромную армию. Это такая же история, узкий проход, и россияне вышли на Красный Лиман и Родинское. Еще тогда я задавался вопросом, что там происходит. Там что-то идет, мягко говоря, не по логике и рациональности, что-то идет не по плану. И сейчас мы видим, что россияне прошли вглубь более 10 километров, до Мариевки и Нововодяного. Нас сейчас успокаивают, что это какие-то небольшие группы, но небольшие группы вышли на расстояние более 10 километров! Где разведка, где наблюдение? То есть, я вообще не понимаю, а как коммуникация проходила между подразделениями на уровне отделения, роты, батальона? Полный провал системы управления на этом участке, который наблюдается уже, извините, не первый раз, потому что пройти пруды Маркова – это тоже уже, мягко говоря, для россиян должна быть миссия самоубийц», — подробно объясняет Коваленко.

Военно-политический обозреватель надеется, что эту ситуацию исправят, поскольку сейчас территория, где находятся россияне, представляет собой вытянутую кишку, аппендикс, с максимальной шириной в зоне контроля в 1,5 километра.

«Это можно перерезать. Если это не будет перерезано, россияне в ближайшее время действительно смогут расширить зоны контроля, закрепить свои фланги и открыть два новых направления – Добропольское и Дружковское», — прогнозирует военный эксперт.