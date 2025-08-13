Перед Аляской: стоит ли Украине «менять» Донбасс на север Харьковщины

Куда нацелились россияне в Харьковской области, будут ли менять захваченные россиянами села на Донетчину, почему не стоит надеяться на перемирие с Россией, в интервью МГ «Объектив» рассказал Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

Россияне нацелились на Великий Бурлук

– В последнее время Харьков исчез из информационных лент в контексте событий на фронте или угроз РФ. По вашему мнению, стоит ли расслабляться?

— Вообще даже и близко не стоит, потому что у российских окупантов как были, так и остаются их планы на Харьковскую область. Хотя они как-то их не озвучивают в своих пропагандистских эфирах. Пропагандисты, если они говорят о чем-то за пределами Донецкой области, Луганщины, Запорожской области и Херсонщины, которые они якобы внесли в свою так называемую изнасилованную конституцию, то они вспоминают и о Днепропетровщине, и об Одессе. Мол, Одессу они будут захватывать, но Харьковщину они не вспоминают, хотя Харьковщина является неотъемлемой частью их планов, особенно их группы войск Запад, в первую очередь 6 общевойсковой армии, которая сконцентрирована на Купянском направлении.

А также это касается группы войск Север и Белгородской группировки, которая действует на Волчанском направлении и по направлению на Липцы, но преимущественно они сейчас у села Глубокого как остались, так и остаются. Тем не менее, все эти моменты вкладываются в одну общую картину в планах российского командования по дальнейшему продвижению в направлении Великого Бурлука. То есть не собственно Харьков, а их основная цель – это выход на Великий Бурлук, что по правому берегу реки Оскол, из Волчанска, из которого они никак уже год как не могут расширить зону контроля. И даже их появление в районе Мелового, а также попытки двигаться в направлении Амбарного и Чугуновки, все это – неотъемлемые части плана по выходу на Великий Бурлук с перерезанием соответствующей логистики, с выходом в нашу тыловую зону. Итак, это правда, они не отказались от своих планов по Харьковщине.

<br />

Укрепленная Донеччина будет истощать и тормозить россиян годами

– Президент США Дональд Трамп озвучил на днях достаточно тезисов и о возможном обмене территориями. Будут ли россияне что-то разменивать, отдавая нам те клочки Харьковской области, которые они уже захватили, в обмен на что-нибудь?

– Я не думаю, что это будет повод для того, чтобы провести обмен украинских территорий на украинской территории. У россиян есть какие-то существенные изменения на Волчанском направлении? Нет, они почти не двигаются, есть движение 100-200 метров, попытка выйти на берег реки Волча и дальше, но какого-то угрожающего прорыва мы не наблюдаем. И, кстати, как раз можно провести параллели с Сумщиной. Потому что, когда они начали Сумскую операцию на севере от областного центра, то это было аналогично тому, что они начали в мае 2024-го на северо-восточном от Харькова, а именно на Волчанском направлении. Но гораздо хуже. Потому что они не способны в пограничной полосе проводить какие-либо масштабные общевойсковые наступательные операции. Рейдовый уровень – да, это они могут. Что-то масштабное – нет. Основные общевойсковые наступательные операции россиян возможны именно в зоне боевых действий.

Наибольшая концентрация там, где общевойсковые армии – Покровское направление, Новопавловское направление, где четыре общевойсковые армии – 35-я, 36-я, 29-я и еще 68-й армейский корпус обеспечивает им наступление. То есть, это большое количество сил и средств. Так же, как и Покровское направление. Более 100 тысяч личного состава сконцентрировано там. Поэтому пока говорить о том, что на Харьковщине у них возможны какие-то большие общевойсковые прорывы – нет, это невозможно. Итак, что же обменивать? Где они находятся в стагнации? Давайте рассматривать тот же Волчанск с позиции того, что это элемент истощения. Русские там скованы, они не двигаются, постоянно тратят человеческий ресурс, техническую компоненту, технологические элементы. Постоянно тратят на то, чтобы там сохранить свое присутствие и пытаются как-то расширять эту зону контроля. То есть это сковывание и элемент истощения.

— А что касательно Сумщины?

– Так же и Сумщина сейчас превращается для них в сковывание и элемент истощения. А Купянское направление, там совсем другая история, особенно с учетом их недавних продвижений по правому берегу реки Оскол. Это касается выхода на Радьковку, поскольку это позволило россиянам, их 6-й общей армейской армии, которая получила усиление 27-й МСБр из состава первой танковой армии, увязшей между Колесниковкой и Кругляковкой. У них там вообще стагнация происходит. Россияне сейчас свои подразделения отправляют на усиление на север и на юг, то есть на Купянское и Лиманское направления. И вот они усилили Купянское направление и сейчас вышли на Радьковку, позволяющую им давить на правобережную часть Купянска. То есть сейчас там бои с российскими диверсионными группами уже проходят в районе автозаправочной станции. И это негативный сигнал, безусловно, но это не говорит о том, что у них действительно есть некий потенциал, чтобы кардинальным образом изменить ситуацию по всей Харьковщине.

— То есть не на что менять?

– Обменивать нет смысла даже с военной точки зрения. Это для них элемент истощения. В свою очередь, обменивать на что? На ту часть Донбасса, которую они даже не захватили? Это, кстати, по площади 6,5 тысяч квадратных километров территории. Это большое количество городов, населенных пунктов, агломераций, которые тормозили бы россиян длительное время. И это локации с большим количеством линий обороны и рубежей, которые также истощали бы россиян. То есть Донетчина сама по себе, которую они хотят получить взамен чего-то, это огромный тормозной элемент, который изнурял бы россиян годами, а не месяцами. Поэтому в этом нет смысла. Это нелогично.

«Прорыв россиян к Доброполью должен был стать суицидом. А стал успехом»

— Если мы уже коснулись Донбасса, как вы оцениваете прорыв россиян в направлении Доброполья? Это очень опасно для наших военных?

– Ситуация возле Покровска действительно очень сложная, это правда. И россияне пытались в последнее время сформировать три основных направления для удара по Покровску. С юга, это направление существует более полугода, с востока и с севера. С севера россияне подошли к селам Красный Лиман и Родинское. И здесь очень важный момент. Когда они начали свой выход на Родинское и Красный Лиман, я тогда уже обратил внимание, что на этом направлении что-то, мягко говоря, не в порядке с украинской обороной. Потому что россияне избрали самый суицидальный выход на Покровск. Там есть такая локация, как пруды Маркова. Это довольно узкий проход между двумя прудами, рядом четыре больших террикона. Максимально неудобная локация для выхода на населенный пункт. Как у 300 спартанцев, когда они держали узкий проход и стали героями, сдерживая огромную армию. Это такая же история, узкий проход, и россияне вышли на Красный Лиман и Родинское. Еще тогда я задавался вопросом, что там происходит. Там что-то идет, мягко говоря, не по логике и рациональности, что-то идет не по плану. И сейчас мы видим, что россияне прошли вглубь более 10 километров, до Мариевки и Нововодяного. Нас сейчас успокаивают, что это какие-то небольшие группы, но небольшие группы вышли на расстояние более 10 километров! Где разведка, где наблюдение? То есть, я вообще не понимаю, а как коммуникация проходила между подразделениями на уровне отделения, роты, батальона? Полный провал системы управления на этом участке, который наблюдается уже, извините, не первый раз, потому что пройти пруды Маркова – это тоже уже, мягко говоря, для россиян должна быть миссия самоубийц.

– Это можно как-то исправить?

— Я надеюсь, что эту ситуацию исправят, поскольку сейчас это представляет собой такую вытянутую кишку, аппендикс, с максимальной шириной в зоне контроля в 1,5 километра. Это можно перерезать. Если это не будет перерезано, россияне в ближайшее время действительно смогут расширить зоны контроля, закрепить свои фланги и открыть два новых направления – Добропольское и Дружковское.

Россияне ходят нон-стопом по приграничным селам и устанавливают там свои тряпки

— Должна ли беспокоить украинцев передислокация наиболее боеспособных российских частей в Беларусь на границе с Украиной якобы из-за военных учений?

– Если они увеличат свое количество до 20-30 тысяч, то можно говорить уже об угрозе. Именно сейчас пока рано говорить о каких-то проблемах, в любом случае эта зона всегда контролируется. После освобождения Севера, Черниговщины, Киевщины, части Сумщины генерал Наев отвечал за укрепление обороны Севера. И там действительно провели титаническую работу по устройству линии обороны, рубежей, а также минирование этой территории. Поэтому, если говорить об угрозе общевойсковой операции, россиянам будет сложно ограниченным контингентом ее вообще реализовать.

– А что они могут сделать?

— Могут пойти на пограничные провокации, устроить какой-то перформанс, по серой зоне приграничья. А у нас большинство границы с Россией сегодня это серая зона – с Брянской, с Белгородской, с Курской областями. И они могут устроить какую-то акцию, зайти в село, где нет вообще никого, которое уже давно покинули все, установить там свою трехцветную тряпку и сказать: «О, это какое-то село наше». Они, кстати, сейчас так поступают и на Харьковщине, и на Сумщине – заходят в села, которые почти на границе, где часть села на территории РФ, вторая часть на территории Украины. Кстати, Меловое к таковым и относится, оно очень близко находится от границы, и они имеют возможность заходить туда почти нон-стопом. Таковы примеры и на Сумщине. Но если мы говорим о крупной общевойсковой наступательной операции по типу Киев-2.0 – нет. Россияне такого ресурса пока на территории Беларуси не накопили. Мы за этим наблюдаем, как только там увеличится контингент до 20-30 тысяч, и он будет расти в дальнейшем, это будет указывать на, скажем так, называем это «код красный».

«Что решат на Аляске, останется на Аляске»

— Речь Дональда Трампа была абсолютно пророссийской, и многих заставила волноваться по поводу его предстоящей встречи 15 августа с Владимиром Путиным…

– Когда слушаю Дональда Трампа, я не волнуюсь на самом деле. Честно, это человек-казино. Он волнообразный. Сегодня проукраинский, завтра пророссийский, послезавтра снова проукраинский. Все зависит от настроения и от того, какими будут результаты встречи 15 августа, но какие бы они ни были, я не думаю, что они будут отрицательными для Украины в любом случае. Почему? Потому что даже если Дональд Трамп, допустим себе такой апокалиптический сценарий, о чем-то договорится с Путиным: что Путин получит полностью всю Донецкую область, Украина вынуждена будет выводить свои войска из Донецкой области, а Путин не будет там наступать по Запорожской и Херсонской области, где и так у него наступление почти полностью нивелировано. Вот какие-то сумбурные, диссонирующие договоренности, если состоятся, а как Украину заставят это сделать? Как Украину заставят выйти с территории 6,5 тысяч квадратных километров Донецкой области, покинуть Краматорск, Славянск, Доброполье, Дружковку, Константиновку, покинуть села, где живут люди, наши граждане, наши территории, наши линии обороны. Как это будет смотреться? Нет, для Дональда Трампа, возможно, это неважно, но он очень быстро это почувствует, потому что его уже с Чемберленом сравнивают, что это обмен территориями, на которые он вообще не имеет никакого права.

– Если Трамп откажется поставлять оружие Украине оружие?

– Ну, так мы уже не получали от именно Трампа оружие полгода. Сейчас он продает оружие, а не передает его бесплатно. С 2023 по 2024 год тоже была такая ситуация. Да, нам будет гораздо сложнее, чем с помощью США, но есть достоинство, понимание того, что можно делать, а чего нельзя. В случае Украины нельзя обменивать свои территории. Если россияне получат всю Донецкую область, они на этом не остановятся. Через пол года у них появится еще какой-нибудь casus belli, и они начнут очередное наступление. Насколько нужно быть человеком с излишней хромосомой, чтобы верить россиянам? Но Дональд Трамп достаточно специфичен, этакий среднестатистический техасский реднек. И уровень его дипломатии – это как раз дипломатия реднека. Поэтому чтобы там не было решено на Аляске, это останется исключительно на Аляске. Если будут нивелированы суверенные интересы Украины, то, безусловно, мы на это не пойдем. Мы можем лавировать, имитировать, но на обмен нашими территориями и признание оккупации Украина никогда не пойдет.

«Путин будет продолжать войну, пока его не согнет инсульт»

– Вы вообще верите в то, что Путин согласится на прекращение огня?

– Нет, никогда. У Путина нет таких намерений. Он может вводить в заблуждение Дональда Трампа, Виткоффа, Рубио, кого угодно. Кроме Кита Келлога, который в окружении Дональда Трампа наиболее умеренный и рациональный человек. Путин, во-первых, понимает, что он не вечен, не будет жить 150 лет. Ему все нужно здесь и сейчас. И именно с этой позиции он все будет делать. Он не будет останавливаться, он может совершить временную остановку, даже перемирие на несколько месяцев, я не исключаю. Но война снова возобновится, потому что его цель – захват всей территории Украины. То есть это привет и Луцку, и Львову, и Ужгороду, Ивано-Франковску и так далее. Для него нет стопа. Это его основная задача – иметь общую границу со странами НАТО. Чтобы, соответственно, уже угрожать НАТО с этой границы. И он пытается это сделать до того, как его там уже согнет инсульт. Пока, к сожалению, самого этого процесса, которого мы все ждем, не происходит. Потому он продолжает действовать именно в таком режиме.

