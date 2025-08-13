Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года

Сезон отпусков в разгаре. Куда харьковчане едут этим летом и сколько это стоит, выясняла корреспондент МГ «Объектив».

Болгария – самая популярная страна для отдыха в 2025 году

Среди харьковского «среднего класса» в этом туристическом сезоне популярна Болгария, рассказывает турагент Вилена Федосик. Причина такого выбора – множество курортных городков и гостиниц на южном побережье Черного моря и их стоимость. В Румынии, которая ближе к Украине и тоже имеет черноморское побережье, нет такой инфраструктуры отдыха, отмечают турагенты.

«Стоимость (отдыха в Болгарии) зависит от качества гостиницы, количества звезд, месяца. В июне дешевле, в июле и августе подороже. К примеру, трехзвездочные отели с двухразовым питанием и проездом автобусом из Харькова в августе стартуют от 32 000 грн на двоих за неделю. Но есть и три звезды, которые дороже стоят – с опцией «все включено» от 37 000 грн. На стоимость влияют сервис, питание, расположение, фактический курорт и близость к пляжу. Пятизвездочная гостиница all inclusive в Болгарии обойдется от 60 000 грн на двоих в неделю», — сообщила Вилена Федосик.

Традиционно за границу на отдых отправляются женщины с детьми, выездные пенсионеры и находящиеся в отпуске военные.

Почему втрое подорожал отдых в Турции

В Турции стоимость недели в отеле all inclusive стартует от 80 тыс. грн. И хотя Турция и Египет у людей, во время войны приумноживших состояние, все так же популярны, 2000 евро за неделю отдыха в среднем отеле все же шокируют многих клиентов турагентств.

Не только Турция подорожала, но и Испания, да и вообще отдых, потому что многие гостиницы по всему миру закрылись из-за пандемии, объясняет харьковская турагент Оксана. А еще возросла стоимость продовольствия и произошел скачок курса евро. В Турции стоимость путевки уже много лет привязана к евро.

«Когда началась полномасштабная война, турки достаточно долго держались, не продавали путевки на российский рынок летом 2022 года. Но бизнес есть бизнес. Те отели, куда мы раньше ездили отдыхать за 700 евро, сейчас стоят около 2000 евро как минимум. Но сервис, как в Турции, с таким количеством включенных условий в хороших 5-звездных отелях, есть разве что на Мальдивах», — отмечает Оксана.

Вместо самолетов – автобусные маршруты по Европе.

Примечательно, что растет среди харьковчан популярность автобусных туров. Ведь за последние годы люди уже привыкли ездить в Европу этим транспортом и пришли к выводу, что это не сложно, отметила турагент Вилена Федосик. Харьковчане автобусами активно путешествуют в Болгарию, Турцию, Грецию, Черногорию и Албанию. А самый популярный город, чтобы вылететь куда-то на самолете – Кишинев. Туда удобнее добираться из Украины, объяснила специалист.

В топ-5 популярных для отдыха стран у харьковчан уже несколько лет остается и Черногория, которая существенно дешевле соседней Хорватии.

«Хорватия – это самое дорогое направление в Европе. Та же Италия, например, Римини, дешевле Хорватии, где традиционно отдыхают состоятельные немцы», — объясняет турагент Оксана.

Албания, где есть очень красивые песчаные пляжи и живописные места, также предлагает недорогой отдых. Но отелей немного и слишком долго ехать к побережью по горному серпантину от аэропорта в Тиране.

Харьковчан не пугают «прилеты» и тревоги в Одессе

Вообще украинцы в результате полномасштабного вторжения стали мобильными и часто самостоятельно прокладывают маршруты и арендуют жилье через Booking в европейских городах, где хотели бы отдохнуть.

Собственно, то же происходит и с отдыхом в Карпатах, куда массово едут измученные войной школьники и родители. Никто уже не интересуется у туроператора, какую турбазу выбрать – интернет и сарафанное радио срабатывают не хуже. Единственное что – неделя в Карпатах может стоить так же, как отдых в Болгарии.

«И во Львов едут, в Черновцы, в Закарпатье. А еще харьковчане отдыхают в Одессе – для наших, что здесь тревога, что там тревога разницы большой нет. И в Харьковскую область, я знаю, тоже уезжают на отдых», — перечисляет популярные направления турагент Оксана.

Утраченные туристические направления Харьковщины

Если тысяча долларов за недельный отдых – неподъемная сумма, то тысяча или две тысячи гривен – вполне доступна тем, кто хочет вырваться из города. Именно такие однодневные туры предлагает компания «Харьков. Экскурсии для своих». В перечне – пешие прогулки по Харькову, путешествия по Харьковской и соседним областям.

«Обычно люди хотят отдохнуть и погрузиться в другую реальность. Харьковчане с интересом ходили в цирк, в театр за кулисы. Из-за комендантского часа одним днем мы можем съездить только в Полтавскую или Днепропетровскую область. В Сумы у нас раньше были туры, но сейчас люди туда не поедут», – рассказывает представитель «Харьков. Экскурсии для своих» Валерия.

Среди утраченных, но популярных в прошлом направлений Меловые горы в Двуречной, живописные Изюмщина и Сковородиновка.

«На Купянщину мы ездили с большим удовольствием. Очень популярной была экскурсия на Рождество и Новый год на фабрику елочных украшений в Ковшаровке. История прямо из детства! Была у нас экскурсия в Волчанск на заброшенный аэродром. Вообще, город был очень интересным. И волчанцы радовались, что наконец-то Харьков обратил внимание на них именно с туристическими целями, потому что там было что посмотреть», — вспоминает Валерия утерянные направления.

Мужчин на экскурсиях интересуют еда, пиво и самогон

Абсолютное большинство клиентов у организаторов местного отдыха – женщины 35-65 лет. Детей, как правило, немного, хотя родителей поощряют приводить их, потому что это ничего не будет стоить. А мужчины и в мирное время на экскурсии нечасто ходили. Исключение – экскурсия на пивной завод, где можно напитки дегустировать. Вот на этом мероприятии мужчин стабильно много. Как и во время гастротура, в который входят музей самогона, поедание галушек да еще и экзотическое предложение отведать улиток. Такой гастротур – самый дорогой из всех маршрутов, в прошлом году участие в такой экскурсии стоило 1450 гривен. В этом году гастротур еще не устраивали – ждут осени, потому что большую часть времени люди проведут в помещении.

Среди туров, которые сейчас популярны – экскурсии в Опошню. А на Рождество отправляются большие группы по местам Гоголя в Полтавской области. За такие экскурсии просят 1250 гривен с человека. Поездка в Полтаву по музеям обойдется в 1150 гривен, в стоимость входит не только проезд в автобусе, но и билеты во все музеи. А семичасовое путешествие на Змиевщину стоит всего 790 гривен: расстояние небольшое и нет входных билетов.