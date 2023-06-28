Море — как реабилитация: детей с Харьковщины отправили в Болгарию (фото)
Фото: Олег Синегубов
28 июня в оздоровительный лагерь, расположенный на территории заповедника Елените в Болгарии, отправились 50 детей из Харьковской области, которые воспитываются в детских домах семейного типа и в семьях опекунов.
«Для детей, которые в таком раннем возрасте увидели войну, очень важны путешествия, это своеобразная реабилитация: новые знакомства, общение со сверстниками, качественный досуг. Мы стараемся мотивировать семьи, которые поддерживают семейные формы воспитания», — пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
Организовали отдых детей нардепы Павел Якименко и Алексей Красов. Они призвали бизнесменов помогать с оздоровлением юных жителей Харьковщины.
Фото: Олег Синегубов
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 20:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 июня в оздоровительный лагерь, расположенный на территории заповедника Елените в Болгарии, отправились 50 детей из Харьковской области, которые воспитываются в детских домах семейного типа и в семьях опекунов".