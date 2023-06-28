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Море – як реабілітація: дітей з Харківщини відправили до Болгарії (фото)

Суспільство 20:07   28.06.2023
Олена Нагорна
Море – як реабілітація: дітей з Харківщини відправили до Болгарії (фото)

28 червня до оздоровчого табору, розташованого на території заповідника Еленіте в Болгарії, вирушили 50 дітей з Харківської області, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та в родинах опікунів.

“Для дітей, які у такому ранньому віці побачили війну, дуже важливі подорожі, це своєрідна реабілітація: нові знайомства, спілкування з однолітками, якісне дозвілля. Ми намагаємося мотивувати родини, які підтримують сімейні форми виховання”, – пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Організували відпочинок дітей нардепи Павло Якименко та Олексій Красов. Вони закликали бізнесменів допомагати з оздоровленням юних мешканців Харківщини.


Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 20:07;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 червня до оздоровчого табору, розташованого на території заповідника Еленіте в Болгарії, вирушили 50 дітей з Харківської області, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та в родинах опікунів.".