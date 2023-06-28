Море – як реабілітація: дітей з Харківщини відправили до Болгарії (фото)

28 червня до оздоровчого табору, розташованого на території заповідника Еленіте в Болгарії, вирушили 50 дітей з Харківської області, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та в родинах опікунів.

“Для дітей, які у такому ранньому віці побачили війну, дуже важливі подорожі, це своєрідна реабілітація: нові знайомства, спілкування з однолітками, якісне дозвілля. Ми намагаємося мотивувати родини, які підтримують сімейні форми виховання”, – пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Організували відпочинок дітей нардепи Павло Якименко та Олексій Красов. Вони закликали бізнесменів допомагати з оздоровленням юних мешканців Харківщини.



Фото: Олег Синєгубов