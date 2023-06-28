Море – як реабілітація: дітей з Харківщини відправили до Болгарії (фото)
28 червня до оздоровчого табору, розташованого на території заповідника Еленіте в Болгарії, вирушили 50 дітей з Харківської області, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та в родинах опікунів.
“Для дітей, які у такому ранньому віці побачили війну, дуже важливі подорожі, це своєрідна реабілітація: нові знайомства, спілкування з однолітками, якісне дозвілля. Ми намагаємося мотивувати родини, які підтримують сімейні форми виховання”, – пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Організували відпочинок дітей нардепи Павло Якименко та Олексій Красов. Вони закликали бізнесменів допомагати з оздоровленням юних мешканців Харківщини.
Фото: Олег Синєгубов
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 20:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 червня до оздоровчого табору, розташованого на території заповідника Еленіте в Болгарії, вирушили 50 дітей з Харківської області, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та в родинах опікунів.".