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Вчать долати стрес через війну: де в Харкові з дітьми працюють психологи

Суспільство 21:20   26.06.2023
Олена Нагорна
Вчать долати стрес через війну: де в Харкові з дітьми працюють психологи

У регіональному центрі соціально-психологічної допомоги, який працює у Харкові на вулиці Сумській, 54, дітям допомагають розвивати навички подолання стресу та переживати травматичні події за допомогою арттерапії, ігор та інших методик.

Серед відвідувачів центру – вимушена переселенка з Куп’янщини Валерія Крилевська. Вона приїхала із шістьма дітьми – двома своїми та ще чотирма юними сусідами по гуртожитку, пише пресслужба ХОВА.

«Тут мої діти бігають, посміхаються і дуже щасливі. Дітки є дітки, у них повинно бути дитинство, вони дуже люблять гратися. Добре, що є такі заходи, що нас кличуть, що у діточок є така можливість», – каже пані Валерія.

Щодня до центру, створеного за підтримки фонду ЮНІСЕФ, приходять десятки сімей із дітьми.

«Надається психологічна підтримка як батькам, так і дітям, які до нас приїхали, як внутрішньо переміщені, а також є у самому місті. На сьогодні є дуже важливим питання тривожності дітей. Основна задача – це звільнити їх від негативних емоцій», – розповів психолог центру Олександр Пащенко.

У центрі є кімнати відпочинку, зони, де діти можуть грати в аерохокей, настільний футбол, займатися творчістю. Діє мультимедійна студія, де дітлахи створюють фільми, озвучки, записують музичні треки та пробують себе у діджеїнгу. Також є клас комп’ютерного програмування.

Центр працює з 10:00 до 19:00.


Фото, відео: ХОВА

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 21:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У регіональному центрі соціально-психологічної допомоги, який працює у Харкові на вулиці Сумській, 54, дітям допомагають розвивати навички подолання стресу та переживати травматичні події за допомогою арттерапії, ігор та інших методик.".