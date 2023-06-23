Реабілітація за допомогою коней: як на Харківщині відновлюються військові

На Харківщині проводять іпотерапію для реабілітації військових. Спеціалісти кажуть, що коні мають здатність лікувати людей. Верхова їзда покращує психологічний і фізичний стан, допомагає позбутися нав’язливих думок і розслабитися. Як заняття з конями допомагають військовим відновитися, дивіться далі у сюжеті.

Спеціалісти кажуть, що їзда верхи вважається ефективним методом покращення психологічного стану.

Оксана старший тренер, викладач першої категорії

Насамперед – це відволікти їх. Відволікти від того, що вони пережили. Від того, що у нас діється в країні. Від цих негативних думок. Відчуття коли людина на коні, у якого б’ється серце, що дихає. Рухається вперед і при цьому своїми ногами не торкається землі – це дуже дивне, дуже приємне відчуття.

Один з тих, хто проходить реабілітацію – Олексій. Чоловік воює з військовими РФ з 2014-го. Воїн отримав важку контузію.

Олексій, військовослужбовець ЗСУ

Ми були у посадці, тримали оборону. Постріл, як я розумію, був із танка. Опинився на землі. У вухах свистить. Запаморочення, нічого не бачив. Війна забирає здоров’я у кожного. По-перше, і стреси і коли ти перебуваєш у різних ситуаціях це відображається і на серці, і на всьому.

Іпотерапія – це один із найдієвіших методів реабілітації, це одночасно фізичне, психологічне та емоційне лікування, каже воєнний психолог.

Максим Байда, військовий психолог

Ми говоримо саме про переключення з бойових умов у мирні умови. Щоб хлопці розуміли, що окрім окопного життя є також цивільне життя, є цивільні люди, є діти, є люди старшого віку, заради яких вони стоять там та боронять нашу країну.

Українські воїни дуже мотивовані. Вони намагаються якнайшвидше відновитися та повернутися на фронт.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ

Потрібно службу тягнути, ніколи відновлюватися. Вже після перемоги будемо.