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Реабилитация с помощью лошадей: как на Харьковщине восстанавливаются военные

Репортаж 15:39   23.06.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
Реабилитация с помощью лошадей: как на Харьковщине восстанавливаются военные

В Харьковской области проводят иппотерапию для реабилитации военных. Специалисты говорят, что лошади обладают способностью лечить людей. Верховая езда улучшает психологическое и физическое состояние, помогает избавиться от навязчивых мыслей и расслабиться. Как занятия с лошадьми помогают военным восстановиться, смотрите дальше в сюжете.

Специалисты говорят, что верховая езда считается эффективным методом улучшения психологического состояния.

Оксана, старший тренер, преподаватель первой категории
В первую очередь – это отвлечь их. Отвлечь от того, что они пережили. От того, что у нас происходит в стране. От этих отрицательных мыслей. Чувство когда человек на коне, у которого бьется дышащее сердце. Движется вперед и при этом своими ногами не затрагивает землю – это очень странное, очень приятное ощущение.

Один из тех, кто проходит такую реабилитацию – Алексей. Мужчина воюет с военными РФ с 2014-го. Воин получил тяжелую контузию.

Алексей, военнослужащий ВСУ
Мы были в посадке, держали оборону. Выстрел, как я понимаю, был из танка. Оказался на земле. В ушах свистит. Головокружение, ничего не видел. Война забирает здоровье у каждого. Во-первых, и стрессы и когда ты находишься в разных ситуациях, это отражается и на сердце, и на всем.

Иппотерапия – один из самых действенных методов реабилитации, это одновременно физическое, психологическое и эмоциональное лечение, расскаал военный психолог.

Максим Байда, военный психолог
Мы говорим именно о переключении из боевых условий в мирные условия. Чтобы ребята понимали, что кроме окопной жизни есть гражданская жизнь, есть гражданские люди, есть дети, есть люди старшего возраста, ради которых они стоят там и защищают нашу страну.

Украинские воины очень мотивированы. Они стараются как можно быстрее восстановиться и вернуться на фронт.

Андрей, военнослужащий ВСУ
Нужно службу тянуть, некогда восстанавливаться. Уже после победы будем.

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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  • Категории: Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 15:39;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области проводят иппотерапию для реабилитации военных. Специалисты говорят, что лошади обладают способностью лечить людей. Верховая езда улучшает психологическое и физическое состояние, помогает избавиться от навязчивых мыслей и расслабиться. Как занятия с лошадьми помогают военным восстановиться, смотрите дальше в сюжете.".