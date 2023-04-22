Сапер полиции, потерявший стопу на Харьковщине, мечтает вернуться на службу
Закарпатский полицейский-взрывотехник во время разминирования в Чугуевском районе наступил на мину и получил тяжелое ранение – ему оторвало стопу.
ЧП произошло в декабре. Ампутацию стопы Владиславу Горнодю сделали в Чугуеве, затем мужчина проходил лечение в Харькове, Киеве, Ужгороде, Будапеште и США. Американские специалисты сделали полицейскому протезирование, и сейчас он находится на реабилитации в городе Миннеаполис. Видео реабилитации сапера опубликовали в Нацполиции Украины.
«Учили ходить, потом постепенно давали физическую нагрузку. Разные тренажеры», — рассказал Владислав Горнодь.
Владислав работает во взрывотехнической службе с 2019 года.
«Я не ожидал, что будет война, волновался. Работа очень изменилась. Я работал на деоккупированных территориях Киевской и Харьковской областях. Очень была повреждена гражданская инфраструктура», – вспоминает Горнодь.
Армия РФ оставила очень много растяжек, минных ловушек в освобожденных населенных пунктах, добавил Горнодь.
«Сейчас хочу вернуться в полицию работать во взрывотехническую службу. Помогать людям, разминировать деоккупированные территории», – рассказал Владислав.
Полицейский также планирует продолжать заниматься спортом, чтобы по-прежнему представлять Украину на чемпионатах Европы и мира, и помогать молодому поколению развиваться.
Владислава поддерживают жена и 6-месячная дочь Амина. Полицейский верит в победу Украины.
«За нами правда. Я хочу, чтобы поскорее мы эту победу одержали, чтобы не страдали люди из-за российской агрессии, все вернулись в свои дома и зажили в свободной стране», — отметил полицейский.
Читайте также: На Харьковщине работают 38 групп пиротехников из разных областей (фото, видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Сапер полиции, потерявший стопу на Харьковщине, мечтает вернуться на службу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 09:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Закарпатский полицейский-взрывотехник во время разминирования в Чугуевском районе наступил на мину и получил тяжелое ранение – ему оторвало стопу.".