Сапер полиции, потерявший стопу на Харьковщине, мечтает вернуться на службу

Закарпатский полицейский-взрывотехник во время разминирования в Чугуевском районе наступил на мину и получил тяжелое ранение – ему оторвало стопу.

ЧП произошло в декабре. Ампутацию стопы Владиславу Горнодю сделали в Чугуеве, затем мужчина проходил лечение в Харькове, Киеве, Ужгороде, Будапеште и США. Американские специалисты сделали полицейскому протезирование, и сейчас он находится на реабилитации в городе Миннеаполис. Видео реабилитации сапера опубликовали в Нацполиции Украины.

«Учили ходить, потом постепенно давали физическую нагрузку. Разные тренажеры», — рассказал Владислав Горнодь.

Владислав работает во взрывотехнической службе с 2019 года.

«Я не ожидал, что будет война, волновался. Работа очень изменилась. Я работал на деоккупированных территориях Киевской и Харьковской областях. Очень была повреждена гражданская инфраструктура», – вспоминает Горнодь.

Армия РФ оставила очень много растяжек, минных ловушек в освобожденных населенных пунктах, добавил Горнодь.

«Сейчас хочу вернуться в полицию работать во взрывотехническую службу. Помогать людям, разминировать деоккупированные территории», – рассказал Владислав.

Полицейский также планирует продолжать заниматься спортом, чтобы по-прежнему представлять Украину на чемпионатах Европы и мира, и помогать молодому поколению развиваться.

Владислава поддерживают жена и 6-месячная дочь Амина. Полицейский верит в победу Украины.

«За нами правда. Я хочу, чтобы поскорее мы эту победу одержали, чтобы не страдали люди из-за российской агрессии, все вернулись в свои дома и зажили в свободной стране», — отметил полицейский.