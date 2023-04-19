На Харьковщине работают 38 групп пиротехников из разных областей (фото, видео)

На территории деоккупированных населённых пунктов Харьковщины продолжается гуманитарное разминирование. В связи с большим объемом работ количество групп пиротехников ГСЧС увеличили.

Сейчас в области работают 38 групп пиротехников, 193 сапёра и 76 единиц специальной техники, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Сегодня проводятся работы по разминированию путем механизированного разминирования линий электропередач 35 кВт. Пытаемся проверить все максимально качественно. Для того чтобы подать электроэнергию в населенные пункты, такие как Каменка, Топольское», — рассказал начальник отделения пиротехнических работ ГУ ГСЧС в Тернопольской области Артем Хомяк.

На территории Изюмского района работают 6 пиротехнических подразделений – три из Киева, одно из Запорожья, одно из Тернополя и Хмельницкого.

Во время обследования дороги вблизи села Каменка саперы обнаружили взрывоопасный предмет.

«Вблизи этого села очень много таких мин, как ПТМ-1С. Они зеленого или коричневого цвета, их очень трудно заметить», — рассказал сапер Андрей Мишко.

По данным спасателей, за прошедшие сутки в Харьковском, Изюмском, Купянском, Богодуховском и Чугуевском районах пиротехники обследовали около 19,6 га территории и 27,5 км линий электропередач, где обезвредили сотни вражеских мин, взрывчаток и боеприпасов.