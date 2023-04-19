На Харківщині працюють 38 груп піротехніків із різних областей (фото, відео)

На території деокупованих населених пунктів Харківщини продовжується гуманітарне розмінування. У зв’язку з великим обсягом робіт кількість груп піротехніків ДСНС збільшили.

Наразі в області працюють 193 сапери та 76 одиниць спеціальної техніки, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Сьогодні проводяться роботи по розмінуванню шляхом механізованого розмінування ліній електропередач 35 КВт. Намагаємося перевірити все максимально якісно. Для того, щоб подати електроенергію в населені пункти такі як Кам’янка, Топольське», – розповів начальник відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС у Тернопільській області Артем Хом’як.

На території Ізюмського району працюють 6 піротехнічних підрозділів – три з Києва, один з Запоріжжя, один з Тернополя та Хмельницького.

Під час обстеження дороги поблизу села Кам’янка сапери знайшли вибухонебезпечний предмет.

«Поблизу цього села дуже багато таких мін таких, як ПТМ-1С. Вони зеленого кольору або коричневого кольору, їх дуже важко помітити», – розповів сапер Андрій Мишко.

За даними рятувальників, протягом минулої доби в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах піротехніки обстежили близько 19,6 га території та 27,5 км ліній електропередач, де знешкодили сотні ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.