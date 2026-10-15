Цілий арсенал викрили у приватній садибі на Харківщині (фото)
53-річний мешканець села Світле Берестинського району незаконно купив і зберігав у сараї бойові припаси, повідомляє Нацполіція.
Боєприпаси різного калібру під час обшуку в господарській споруді виявили поліціянти. Серед них: два бронебійно-запалювальні снаряди калібру 23 мм та 39 патронів різного калібру, автоматні, великокаліберні та спортивно-мисливський. Вилучені набої є бойовими припасами.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами.
Наразі правоохоронці з’ясовують походження вилучених боєприпасів та обставини, як вони опинилися у підозрюваного.
Горе-колекціонеру «світить» покарання до семи років позбавлення волі.