Цілий арсенал викрили у приватній садибі на Харківщині (фото)

53-річний мешканець села Світле Берестинського району незаконно купив і зберігав у сараї бойові припаси, повідомляє Нацполіція.

Боєприпаси різного калібру під час обшуку в господарській споруді виявили поліціянти. Серед них: два бронебійно-запалювальні снаряди калібру 23 мм та 39 патронів різного калібру, автоматні, великокаліберні та спортивно-мисливський. Вилучені набої є бойовими припасами.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами.

Наразі правоохоронці з’ясовують походження вилучених боєприпасів та обставини, як вони опинилися у підозрюваного.

Горе-колекціонеру «світить» покарання до семи років позбавлення волі.