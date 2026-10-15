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Цілий арсенал викрили у приватній садибі на Харківщині (фото)

Події 21:38   15.10.2026
Оксана Якушко
Цілий арсенал викрили у приватній садибі на Харківщині (фото)

53-річний мешканець села Світле Берестинського району незаконно купив і зберігав у сараї бойові припаси, повідомляє Нацполіція.

Боєприпаси різного калібру під час обшуку в господарській споруді виявили поліціянти. Серед них: два бронебійно-запалювальні снаряди калібру 23 мм та 39 патронів різного калібру, автоматні, великокаліберні та спортивно-мисливський. Вилучені набої є бойовими припасами.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами.

Наразі правоохоронці з’ясовують походження вилучених боєприпасів та обставини, як вони опинилися у підозрюваного.

Горе-колекціонеру «світить» покарання до семи років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2026 в 21:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "53-річний мешканець села Світле Берестинського району незаконно купив і зберігав у сараї бойові припаси, повідомляє Нацполіція.".